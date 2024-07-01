Трансформація мережі: як змінився ЕКО МАРКЕТ за останні роки

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Багатьом українцям добре знайома фраза “ЕКО МАРКЕТ - економний супермаркет”. Навіть тим, хто жодного разу не відвідував їх магазини. Це й не дивно, адже компанія є одним зі старожилів серед продуктових мереж України.

Розпочавши свою роботу ще на початку 2000-х компанія стрімко завойовувала український ринок. Сьогодні вона представлена у 10 областях України, має 90 маркетів та штат у 3000 працівників. Яких змін зазнав ЕКО МАРКЕТ за понад 20 років свого існування та куди він рухається далі – у нашому матеріалі.

Яскравий старт

Історія ЕКО МАРКЕТ почалась у Чернігові, де у далекому 2003 році відкрили перший супермаркет мережі. Далі відбулось розширення та експансія в нові регіони - протягом перших 3-х років компанія налічувала вже 26 магазини, а у 2013 був відкритий 100-й маркет мережі. Та з середини минулого десятиліття темпи розвитку мережі знизились. “На той момент стало зрозуміло, що ми почали відставати від ринку. Розвинулись технології, значно зросли стандарти щодо оформлення магазинів та сервісу. Тож не дивно, що компанія вирішила відновити свої позиції та розпочала процес глибокої трансформації”, – згадує Інна Мірошниченко, президент ЕКО МАРКЕТ.

Потужним ударом не тільки для мережі, але й майже для всього українського бізнесу, стала пандемія коронавірусу та карантинні заходи, введені у березні 2020 року. Саме цей період став переломним в її історії та сприяв прискоренню змін. Із залученням нового менеджменту у 2021 році розпочався новий етап у житті компанії.

Топменеджмент компанії активно долучається до розвитку мережі на місцях

Нове дихання

Як згадує Інна Мірошниченко, головним завданням був глобальний аналіз стану компанії та вихід з кризи:

“Щоб розуміти, як і куди рухатись, потрібно спочатку добре зрозуміти, де ти знаходишся зараз. Саме тому першим кроком був всеохопний аудит компанії. Завдяки цьому нам вдалось оптимізувати більшість процесів, що дозволило значно покращити ситуацію в той момент. Ми визначили для себе два пріоритетні напрямки – реновація мережі та оновлення комунікації.”

Так, компанія приділила особливу увагу стану своїх магазинів: значно посилився контроль щодо чистоти, асортименту, оформлення маркетів. Тоді ж стартував проєкт з глибокого оновлення магазинів, який передбачав поступове осучаснення інтер’єрів та приміщень, встановлення більш сучасного обладнання.

Магазини ЕКО МАРКЕТ до (ліворуч) та після (праворуч) після оновлення

Також компанія запустила курси з навчання персоналу, щоб підвищити якість обслуговування та взаємодії з клієнтами. А ще розпочала активний рекрутинг, щоб залучити більше молоді.

Важливим кроком на цьому шляху став вихід із західних областей країни. Це дозволило ЕКО МАРКЕТ вивільнити додаткові ресурси та зосередити їх на центральних регіонах. Станом на сьогодні ЕКО МАРКЕТ провів реновацію 9 маркетів. Ще 13 магазинів будуть оновлені до кінця 2024 року.

Компанія прийняла комплексно нову стратегію спілкування з клієнтами, в рамках якої активно розвиває напрямок колаборацій та партнерств. Нещодавно завершилась тематична акція до Великодня, яка була присвячена виходу першого українського сімейного фільму, знятого під час повномасштабного вторгнення, – “Крашанка” від FILM.UA. В рамках цього проєкту кожен клієнт мережі отримував гарантований приз, унікальні подарунки від акторів фільму та шанс виграти до 100 000 грн на продукти. Додатково був встановлений рекорд України з найбільшої битви крашанками – більше сотні киян одночасно зіграли в цю традиційну гру.

“Наша мета полягала не тільки в тому, щоб допомогти людям зекономити напередодні свята, а й використовуючи гейміфікацію, додатково нагадати про наші традиції. Зараз усі ми живемо у важкі часи, тому так важливо діяти спільно та допомагати одне одному” - коментує Інна Мірошниченко колаборацію з FILM.UA.

Встановлення рекорду України з битви крашанок

Також партнерства допомагають ЕКО МАРКЕТ реалізовувати важливі соціальні проєкти. Наприклад, збір коштів для закупівлі водоочисних споруд для херсонської лікарні проходив спільно з БФ “Твоя опора” та переможцями “Євробачення-2022” гуртом Kalush Orcheshtra.

За словами президента ЕКО МАРКЕТ, головна ціль нового підходу в комунікаціях – побудова двостороннього спілкування, коли не тільки бізнес говорить до клієнта, але й чує його. Як приклад вона наводить сервіс зі збору відгуків “Давай чесно”. Завдяки QR-кодам, розташованим у магазинах мережі, люди можуть швидко та зручно залишити свої відгуки щодо стану магазинів та сервісу. Цю інформацію активно використовують під час оновлення магазинів.

“Ми стаємо більш відкриті для наших гостей, щоб бути з ними на одній хвилі. Це дозволяє розуміти потреби людей та допомагати їм. Сьогодні більшість українців витрачають майже половину свого сімейного бюджету на продукти. Тож наша політика в цьому плані націлена також і на забезпеченні максимально доступних цін. Саме тому у 2023 році ми запустили новий формат соціальних маркетів – “Магазин червоних цін”” – деталізує Інна Мірошниченко. 26 таких магазинів у Києві, Київській області та Вінниці пропонують товари першої потреби за цінами, близькими до собівартості. Паралельно з цим компанія також збільшила частоту акцій та промопропозицій у всіх магазинах мережі.

Іншим важливим вектором розвитку компанії у 2024 році є робота над оновленою програмою лояльності. Зокрема, найближчим часом ЕКО МАРКЕТ планує диджиталізувати її. Клієнтів мережі чекає реліз мобільного додатку та розширення функціоналу для більш вигідних покупок.

Плани на 2024 рік

Важливим аспектом в процесі трансформації ЕКО МАРКЕТ стане фокус на створенні доступного та безбар’єрного середовища у своїх магазинах. Компанія планує робити це поступово, об’єднуючи оновлення магазинів з впровадженням відповідних практик. В цьому процесі їх консультує громадська організація Доступно.UA. Окрім цього компанія також працює над програмою навчання для персоналу щодо коректної взаємодії та обслуговування людей з інвалідністю.

Тренінг для персоналу магазину щодо взаємодії з людьми з інвалідністю

“Всі наші зміни націлені на те, щоб подарувати нашим гостям відчуття затишку. Ми дивимось на колег по ринку та раді бачити, як вони впроваджують часто революційні практики для українського ритейлу. Проте на даному етапі для ЕКО МАРКЕТ головне бути на одній хвилі з нашими гостями, залишатись й надалі доступними та зрозумілими. На жаль, спочатку пандемія коронавірусу, а потім повномасштабна війна негативно вплинула на всіх нас. Але ми, як український бізнес, ніколи не опустимо руки. Тож попри все ми будемо змінюватись, щоб з кожним днем ставати кращими заради наших гостей” – резюмує Інна Мірошниченко.

Текст підготував Ярослав Колосович