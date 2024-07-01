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Ритейл
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Трансформация сети: как изменился ЭКО МАРКЕТ за последние годы

Трансформация сети: как изменился ЭКО МАРКЕТ за последние годы
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Многим украинцам хорошо знакома фраза "ЭКО МАРКЕТ – экономный супермаркет". Даже тем, кто ни разу не посещал их магазины. Это неудивительно, ведь компания является одним из старожилов среди продуктовых сетей Украины.

Начав свою работу еще в начале 2000-х, компания стремительно завоевывала украинский рынок. Сегодня она представлена в 10 областях Украины, имеет 90 маркетов и штат в 3000 работников. Какие изменения претерпел ЭКО МАРКЕТ за более чем 20 лет своего существования и куда он двигается дальше – в нашем материале.  

Яркий старт

История ЭКО МАРКЕТ началась в Чернигове, где в далеком 2003 году был открыт первый супермаркет сети. Далее произошло расширение и экспансия в новые регионы - в течение первых 3-х лет компания насчитывала уже 26 магазинов, а в 2013 году был открыт 100-й маркет сети. Но с середины прошлого десятилетия темпы развития сети снизились. “ На тот момент стало ясно, что мы начали отставать от рынка. Развились технологии, значительно выросли стандарты оформления магазинов и сервиса. Неудивительно, что компания решила восстановить свои позиции и начала процесс глубокой трансформации ”, – вспоминает Инна Мирошниченко, президент ЭКО МАРКЕТ.

Мощным ударом не только для сети, но и почти для всего украинского бизнеса стала пандемия коронавируса и карантинные мероприятия, введенные в марте 2020 года. Именно этот период стал переломным в ее истории и способствовал ускорению перемен. С привлечением нового менеджмента в 2021 г. начался новый этап в жизни компании.  

Фото 2 — Трансформация сети: как изменился ЭКО МАРКЕТ за последние годы
Топменеджмент компании активно вовлекается в развитие сети на местах.

Новое дыхание

Как вспоминает Инна Мирошниченко, главной задачей был глобальный анализ состояния компании и выход из кризиса:

Чтобы понимать, как и куда двигаться, нужно сначала хорошо понять, где ты находишься сейчас. Именно поэтому первым шагом был комплексный аудит компании. Благодаря этому удалось оптимизировать большинство процессов, что позволило значительно улучшить ситуацию в тот момент. Мы определили два приоритетных направления – реновация сети и обновление коммуникации.

Так, компания уделила особое внимание состоянию своих магазинов: значительно усилился контроль чистоты, ассортимента, оформления маркетов. Тогда же стартовал проект по глубокому обновлению магазинов, предусматривавший постепенное осовременивание интерьеров и помещений, установку более современного оборудования.  

Фото 3 — Трансформация сети: как изменился ЭКО МАРКЕТ за последние годы
Магазины ЭКО МАРКЕТ до (слева) и после (справа) после обновления

Также компания запустила курсы обучения персонала, чтобы повысить качество обслуживания и взаимодействия с клиентами. А еще приступила к активному рекрутингу, чтобы привлечь больше молодежи.

Важным шагом на этом пути стал выход из западных областей страны. Это позволило ЭКО МАРКЕТ высвободить дополнительные ресурсы и сосредоточить их в центральных регионах. На сегодня ЭКО МАРКЕТ провел реновацию 9 маркетов. Еще 13 магазинов будут обновлены до конца 2024 года.  

Компания приняла комплексно новую стратегию общения с клиентами, в рамках которой активно развивает направление коллабораций и партнерств. Недавно завершилась тематическая акция к Пасхе, посвященная выходу первого украинского семейного фильма, снятого во время полномасштабного вторжения, – "Крашанка" от FILM.UA. В рамках этого проекта каждый клиент сети получал гарантированный приз, уникальные подарки от актеров фильма и шанс выиграть до 100 000 грн. на продукты. Дополнительно был установлен рекорд Украины по крупнейшей битве пасхальными яйцами – более сотни киевлян одновременно сыграли в эту традиционную игру.

“Наша цель заключалась не только в том, чтобы помочь людям сэкономить в канун праздника, но и используя геймификацию, дополнительно напомнить о наших традициях. Сейчас все мы живем в трудные времена, поэтому так важно действовать сообща и помогать друг другу», – комментирует Инна Мирошниченко коллаборацию с FILM.UA.

Фото 4 — Трансформация сети: как изменился ЭКО МАРКЕТ за последние годы
Установка рекорда Украины по битве пасхальных яиц

Также партнерства помогают ЭКО МАРКЕТ реализовывать важные социальные проекты. Например, сбор средств для закупки водоочистных сооружений для херсонской больницы проходил совместно с БФ Твоя опора и победителями Евровидения-2022 группой Kalush Orcheshtra.  

По словам президента ЭКО МАРКЕТ, главная цель нового подхода в коммуникациях – построение двустороннего общения, когда не только бизнес говорит клиенту, но и слышит его. В качестве примера она приводит сервис по сбору отзывов "Давай честно". Благодаря QR-кодам, расположенным в магазинах сети, люди могут быстро и удобно оставить отзывы о состоянии магазинов и сервиса. Эту информацию активно используют при обновлении магазинов.

Мы становимся более открытыми для наших гостей, чтобы быть с ними на одной волне. Это позволяет понимать потребности людей и помогать им. Сегодня большинство украинцев тратят почти половину своего семейного бюджета на продукты. Так что наша политика в этом плане нацелена также и на обеспечение максимально доступных цен. Именно поэтому в 2023 году мы запустили новый формат социальных маркетов - "Магазин красных цен" - детализирует Инна Мирошниченко. 26 таких магазинов в Киеве, Киевской области и Виннице предлагают товары первой потребности по ценам, близким к себестоимости. Параллельно с этим компания также увеличила частоту акций и промпредложений во всех магазинах сети.  

Другим важным вектором развития компании в 2024 году является работа по обновленной программе лояльности. В частности, в ближайшее время ЭКО МАРКЕТ планирует ее диджитализировать. Клиентов сети ожидает релиз мобильного приложения и расширение функционала для более выгодных покупок.

Планы на 2024 год

Важным аспектом в процессе трансформации ЭКО МАРКЕТ станет фокус на создании доступной и безбарьерной среды в магазинах. Компания планирует делать это постепенно, объединяя обновления магазинов с внедрением соответствующих практик. В этом процессе их консультирует общественная организация Доступно. Кроме того, компания также работает над программой обучения для персонала по корректному взаимодействию и обслуживанию людей с инвалидностью.

Фото 5 — Трансформация сети: как изменился ЭКО МАРКЕТ за последние годы
Тренинг для персонала магазина по взаимодействию с людьми с инвалидностью

Все наши изменения нацелены на то, чтобы подарить нашим гостям ощущение уюта. Мы смотрим на коллег по рынку и рады видеть, как они часто внедряют революционные практики для украинского ритейла. Однако на данном этапе для ЭКО МАРКЕТ главное быть на одной волне с нашими гостями, оставаться и дальше доступными и понятными. К сожалению, сначала пандемия коронавируса, а затем полномасштабная война отрицательно повлияла на всех нас. Но мы как украинский бизнес никогда не опустим руки. При всем этом мы будем меняться, чтобы с каждым днем становиться лучше ради наших гостей ” – резюмирует Инна Мирошниченко.

Текст подготовил Ярослав Колосович