Трансформация сети: как изменился ЭКО МАРКЕТ за последние годы

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Многим украинцам хорошо знакома фраза "ЭКО МАРКЕТ – экономный супермаркет". Даже тем, кто ни разу не посещал их магазины. Это неудивительно, ведь компания является одним из старожилов среди продуктовых сетей Украины.

Начав свою работу еще в начале 2000-х, компания стремительно завоевывала украинский рынок. Сегодня она представлена в 10 областях Украины, имеет 90 маркетов и штат в 3000 работников. Какие изменения претерпел ЭКО МАРКЕТ за более чем 20 лет своего существования и куда он двигается дальше – в нашем материале.

Яркий старт

История ЭКО МАРКЕТ началась в Чернигове, где в далеком 2003 году был открыт первый супермаркет сети. Далее произошло расширение и экспансия в новые регионы - в течение первых 3-х лет компания насчитывала уже 26 магазинов, а в 2013 году был открыт 100-й маркет сети. Но с середины прошлого десятилетия темпы развития сети снизились. “ На тот момент стало ясно, что мы начали отставать от рынка. Развились технологии, значительно выросли стандарты оформления магазинов и сервиса. Неудивительно, что компания решила восстановить свои позиции и начала процесс глубокой трансформации ”, – вспоминает Инна Мирошниченко, президент ЭКО МАРКЕТ.

Мощным ударом не только для сети, но и почти для всего украинского бизнеса стала пандемия коронавируса и карантинные мероприятия, введенные в марте 2020 года. Именно этот период стал переломным в ее истории и способствовал ускорению перемен. С привлечением нового менеджмента в 2021 г. начался новый этап в жизни компании.

Топменеджмент компании активно вовлекается в развитие сети на местах.

Новое дыхание

Как вспоминает Инна Мирошниченко, главной задачей был глобальный анализ состояния компании и выход из кризиса:

Чтобы понимать, как и куда двигаться, нужно сначала хорошо понять, где ты находишься сейчас. Именно поэтому первым шагом был комплексный аудит компании. Благодаря этому удалось оптимизировать большинство процессов, что позволило значительно улучшить ситуацию в тот момент. Мы определили два приоритетных направления – реновация сети и обновление коммуникации. ”

Так, компания уделила особое внимание состоянию своих магазинов: значительно усилился контроль чистоты, ассортимента, оформления маркетов. Тогда же стартовал проект по глубокому обновлению магазинов, предусматривавший постепенное осовременивание интерьеров и помещений, установку более современного оборудования.

Магазины ЭКО МАРКЕТ до (слева) и после (справа) после обновления

Также компания запустила курсы обучения персонала, чтобы повысить качество обслуживания и взаимодействия с клиентами. А еще приступила к активному рекрутингу, чтобы привлечь больше молодежи.

Важным шагом на этом пути стал выход из западных областей страны. Это позволило ЭКО МАРКЕТ высвободить дополнительные ресурсы и сосредоточить их в центральных регионах. На сегодня ЭКО МАРКЕТ провел реновацию 9 маркетов. Еще 13 магазинов будут обновлены до конца 2024 года.

Компания приняла комплексно новую стратегию общения с клиентами, в рамках которой активно развивает направление коллабораций и партнерств. Недавно завершилась тематическая акция к Пасхе, посвященная выходу первого украинского семейного фильма, снятого во время полномасштабного вторжения, – "Крашанка" от FILM.UA. В рамках этого проекта каждый клиент сети получал гарантированный приз, уникальные подарки от актеров фильма и шанс выиграть до 100 000 грн. на продукты. Дополнительно был установлен рекорд Украины по крупнейшей битве пасхальными яйцами – более сотни киевлян одновременно сыграли в эту традиционную игру.

“Наша цель заключалась не только в том, чтобы помочь людям сэкономить в канун праздника, но и используя геймификацию, дополнительно напомнить о наших традициях. Сейчас все мы живем в трудные времена, поэтому так важно действовать сообща и помогать друг другу», – комментирует Инна Мирошниченко коллаборацию с FILM.UA.

Установка рекорда Украины по битве пасхальных яиц

Также партнерства помогают ЭКО МАРКЕТ реализовывать важные социальные проекты. Например, сбор средств для закупки водоочистных сооружений для херсонской больницы проходил совместно с БФ Твоя опора и победителями Евровидения-2022 группой Kalush Orcheshtra.

По словам президента ЭКО МАРКЕТ, главная цель нового подхода в коммуникациях – построение двустороннего общения, когда не только бизнес говорит клиенту, но и слышит его. В качестве примера она приводит сервис по сбору отзывов "Давай честно". Благодаря QR-кодам, расположенным в магазинах сети, люди могут быстро и удобно оставить отзывы о состоянии магазинов и сервиса. Эту информацию активно используют при обновлении магазинов.

Мы становимся более открытыми для наших гостей, чтобы быть с ними на одной волне. Это позволяет понимать потребности людей и помогать им. Сегодня большинство украинцев тратят почти половину своего семейного бюджета на продукты. Так что наша политика в этом плане нацелена также и на обеспечение максимально доступных цен. Именно поэтому в 2023 году мы запустили новый формат социальных маркетов - "Магазин красных цен" - детализирует Инна Мирошниченко. 26 таких магазинов в Киеве, Киевской области и Виннице предлагают товары первой потребности по ценам, близким к себестоимости. Параллельно с этим компания также увеличила частоту акций и промпредложений во всех магазинах сети.

Другим важным вектором развития компании в 2024 году является работа по обновленной программе лояльности. В частности, в ближайшее время ЭКО МАРКЕТ планирует ее диджитализировать. Клиентов сети ожидает релиз мобильного приложения и расширение функционала для более выгодных покупок.

Планы на 2024 год

Важным аспектом в процессе трансформации ЭКО МАРКЕТ станет фокус на создании доступной и безбарьерной среды в магазинах. Компания планирует делать это постепенно, объединяя обновления магазинов с внедрением соответствующих практик. В этом процессе их консультирует общественная организация Доступно. Кроме того, компания также работает над программой обучения для персонала по корректному взаимодействию и обслуживанию людей с инвалидностью.

Тренинг для персонала магазина по взаимодействию с людьми с инвалидностью

Все наши изменения нацелены на то, чтобы подарить нашим гостям ощущение уюта. Мы смотрим на коллег по рынку и рады видеть, как они часто внедряют революционные практики для украинского ритейла. Однако на данном этапе для ЭКО МАРКЕТ главное быть на одной волне с нашими гостями, оставаться и дальше доступными и понятными. К сожалению, сначала пандемия коронавируса, а затем полномасштабная война отрицательно повлияла на всех нас. Но мы как украинский бизнес никогда не опустим руки. При всем этом мы будем меняться, чтобы с каждым днем становиться лучше ради наших гостей ” – резюмирует Инна Мирошниченко.

Текст подготовил Ярослав Колосович