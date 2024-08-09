В Константиновке в результате российского удара сгорел "Эко Маркет", есть погибшие (ФОТО)

Россияне утром 9 августа обстреляли Константиновку Донецкой области из ствольной артиллерии, попав в супермаркет сети "Эко Маркет" на улице Громова, в котором начался пожар.

Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, по предварительным данным, ранены 17 человек, а двое погибли. "На месте работают полиция, спасатели, медики и все ответственные службы. Окончательные последствия обстрела устанавливаем", - отметил чиновник.

"Новая почта" же сообщила, что в результате прицельного удара россиян по торговому центру было полностью разрушено ее отделение. Сотрудники остались живы. У одного из сотрудников – контузия, его повезли в больницу.

По предварительным данным, часть посылок тоже уцелела. При этом компания объявила, что оценочная стоимость уничтоженного груза будет компенсирована клиентам в полном объеме.

"Удар по супермаркету в Константиновке – очередной террор россиян. Война с гражданскими – это все, что они умеют. Россия должна почувствовать полную расплату за все, что она делает", – отреагировал в своем Telegram-канале руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что супермаркет – это гражданский объект, где могло находиться много мирных жителей. По его словам, оккупанты об этом знают и наносят удар, масштабно и систематически нарушая права человека, на что необходимо реагировать и миру.

Отметим, что объект на улице Громова, 55 – единственный супермаркет сети в Константиновке. Кроме него, в Донецкой области работают два магазина в Краматорске, два в Покровске и один в Мирнограде.

Всего, согласно данным на сайте "Эко Маркета", сеть располагает 85 супермаркетами в разных регионах. Больше всего она представлена ​​в Киеве и Киевской области, Сумской и Донецкой областях, но имеет также и магазины в Житомире, Бердичеве, Виннице, Чернигове, Золотоноше, Полтаве, Николаеве и Херсоне.

