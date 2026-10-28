Потери врага по состоянию на 28 октября 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1510 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1707 сутки полномасштабной войны составляют 1 583 350 человек.

Потери России в войне на 28 октября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 28 октября потеряла:

личного состава – около 1 583 350 (+1 510) человек;

танков – 12 448 (+0) ед;

боевых бронированных машин – 25 609 (+0) ед;

артиллерийских систем – 51 674 (+21) ед;

РСЗО – 2 241 (+0) ед.;

средств ПВО – 1727 (+0) ед.;

самолетов – 449 (+0) ед;

вертолетов – 356 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 3032 (+7) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 585 795 (+1 543) ед;

крылатых ракет – 5 140 (+2) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 167 738 (+266) ед;

специальной техники – 4 859 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 28 октября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбит/подавлен 71 вражеский БпЛА типа Shahed (31 из них – реактивный), Гербера, дрон других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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