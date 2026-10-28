Карта боевых действий в Украине на 28 октября 2026 года

Продолжается 1708-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 28 октября 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 191 боевое столкновение.

Вчера противник нанес три ракетных удара и 68 авиационных ударов, во время которых сбросил 258 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9654 дрона-камикадзе и совершили 2535 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 35 с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Бессалевка, Кореньок, Товстодубово, Уланово, Рогизное, Нескучное, Писаревка, Бачевск, Волковка, Горки, Кружок, Дорошевка, Могрица, Яструбщина, Новая Сечь, Храповщина, Кондратовка, Корчаковка, Волфино, Запсилье, Иволжанское Сумской области; Хреновка Черниговской области. Авиаудара потерпел населенный пункт Фотовыж.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления БПЛА противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор совершил 37 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, три из которых – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили пять атак противника. Захватчики атаковали в сторону населенных пунктов Охримовка и Малая Волчья.

На Купянском направлении враг трижды пытался улучшить свое положение, проводя наступательные действия в сторону Радьковки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты проводили шесть штурмовых действий в сторону населенных пунктов Новое, Ставки и Лиман.

На Славянском направлении противник совершил две атаки в районе населенного пункта Ямполь и в сторону Ореховатки.

На Краматорском направлении противник трижды атаковал в сторону Малиновки, Васютинского и Красного.

На Константиновском направлении зафиксировано 15 атак. Захватчики вели наступательные действия в районе населённого пункта Константиновка и в сторону Райского, Павловки.

Тридцать две атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Софиевка, Свободное, Водянское, Васильевка, Молодецкое, Удачное и в сторону населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Доброполье, Ганновка, Новогришино, Гуливо, Сергеевка.

На Александровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 17 раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Терноватое, Долинка, Горькое, Волшебное и Егоровка.

На Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.