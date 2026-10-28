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Втрати ворога станом на 28 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 510 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1707 добу повномасштабної війни становлять 1 583 350 осіб.
Втрати Росії у війні на 28 жовтня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 28 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1 583 350 (+1 510) осіб;
- танків – 12 448 (+0) од.;
- бойових броньованих машин – 25 609 (+0) од.;
- артилерійських систем – 51 674 (+21) од.;
- РСЗВ – 2 241 (+0) од.;
- засобів ППО – 1 727 (+0) од.;
- літаків – 449 (+0) од.;
- гелікоптерів – 356 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 3 032 (+7) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 585 795 (+1 543) од.;
- крилатих ракет – 5 140 (+2) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 167 738 (+266) од.;
- спеціальної техніки – 4 859 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 28 жовтня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 71 ворожий БпЛА типу Shahed (31 із них - реактивний), Гербера, дрон інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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