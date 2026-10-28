Втрати ворога станом на 28 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 510 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1707 добу повномасштабної війни становлять 1 583 350 осіб.

Втрати Росії у війні на 28 жовтня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 28 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 583 350 (+1 510) осіб;

танків – 12 448 (+0) од.;

бойових броньованих машин – 25 609 (+0) од.;

артилерійських систем – 51 674 (+21) од.;

РСЗВ – 2 241 (+0) од.;

засобів ППО – 1 727 (+0) од.;

літаків – 449 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 3 032 (+7) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 585 795 (+1 543) од.;

крилатих ракет – 5 140 (+2) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 167 738 (+266) од.;

спеціальної техніки – 4 859 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 28 жовтня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 71 ворожий БпЛА типу Shahed (31 із них - реактивний), Гербера, дрон інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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