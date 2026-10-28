Единственный производитель автомобильных шин в Украине возобновил работу: что известно

Единственный украинский шинный завод ROSAVA Premiorri в Белой Церкви в Киевской области возобновил свою работу. Предприятие снова выпускает продукцию после весенней приостановки и капитального ремонта оборудования.

Как пишет Dilo, об этом сообщает autoconsulting.com.ua.

На заводе продемонстрировали новые шины с маркировкой даты выпуска 43-й недели 2026 года (4326/4328), которые уже поступают в торговые сети.

О шинном заводе "Росава"

Белоцерковский шинный завод "Росава", расположенный в 74 км от Киева, работал с 1972 года. Его мощности позволяли выпускать до 6 млн. шин ежегодно.

Завод производит шины под брендами Rosava и Premiorri и остается единственным украинским производителем этой категории с полным циклом производства.

Завод много лет входит в финансово-промышленную группу "Финансы и Кредит" Константина Жеваго. С 2015 года его мощности арендует ООО "Премиори" депутата Киевского облсовета ("Европейская солидарность") Леонида Глиняного. Жеваго в интервью Forbes Ukraine в мае 2023-го подтверждал, что имеет влияние на завод из-за смешанного менеджмента и кредиторов. "В конце концов как-нибудь разберемся, и дальше, надеюсь, будет развиваться", – говорил он.

4 декабря 2018 года Хозсуд Киевской области признал ЧАО "Росава" банкротом и открыл ликвидационную процедуру. "Росаву" разделили на три актива, по данным судебного реестра. Долги, имущество и другие обязательства завода (около 21 млрд. грн.) отошли к Нацбанку и ФГВФЛ.

Это следствие ликвидации банка Константина Жеваго "Финансы и Кредиты" в 2015 году. Все имущество завода (оценено в 2018-м около $400 млн) было в залоге связанного банка.

Вокруг активов завода годами длилась судебная борьба. В 2020-м ликвидатор "Росавы" переподписал договор аренды на часть имущества завода с "Премиори".

До 2020 года владельцем ООО "Премиори" была британская компания Premiorri LTD. С 2015-го она предоставляла право на изготовление шин под торговой маркой Premiorri обеим компаниям – собственной "дочке" ООО "Премиори" и ЧАО "Росава", зато пользуясь мощностями последней.

В феврале 2021-го 80% "Премиори" перешли к Леониду Глиняному, ставшему бенефициаром и директором компании. В ноябре 2024 года он выкупил все недвижимое и движимое имущество "Росавы" на аукционе Prozorro за 950 млн грн. Другую часть имущества – земельные участки под заводом – трижды безуспешно пытался продать Нацбанк. Стоимость лота была снижена с 1,44 млрд грн на первом аукционе до 868 млн грн на третьем в марте 2025 года.

Весной 2026 года завод приостанавливал выпуск легковых шин из-за проблем с оборудованием, долгов и судебных процессов.