Єдиний виробник автомобільних шин в Україні відновив роботу: що відомо

Єдиний український шинний завод ROSAVA Premiorri в Білій Церкві Київської області відновив свою роботу. Підприємство знову випускає продукцію після весняного призупинення та капітального ремонту обладнання.

Як пише Dilo, про це повідомляє autoconsulting.com.ua.

На заводі продемонстрували нові шини з маркуванням дати випуску 43-го тижня 2026 року (4326 / 4328), які вже надходять у торгові мережі.

Про шинний завод "Росава"

Білоцерківський шинний завод "Росава", що розташований за 74 км від Києва, працював із 1972 року. Його потужності дозволяли випускати до 6 млн шин щороку.

Завод виробляє шини під брендами Rosava та Premiorri й залишається єдиним українським виробником цієї категорії з повним циклом виробництва

Завод багато років входить до фінансово-промислової групи "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго. З 2015-го його потужності орендує ТОВ "Преміорі" депутата Київської облради ("Європейська солідарність") Леоніда Глиняного. Жеваго у інтерв’ю Forbes Ukraine в травні 2023-го підтверджував, що має вплив на завод через змішаний менеджмент та кредиторів. "Врешті-решт якось розберемося, і далі, сподіваюся, буде розвиватися", – казав він.

4 грудня 2018 року Госпсуд Київської області визнав ПрАТ "Росава" банкрутом та відкрив ліквідаційну процедуру. "Росаву" розділили на три активи, за даними судового реєстру. Борги, майно та інші зобов’язання заводу (близько 21 млрд грн) відійшли до Нацбанку та ФГВФО.

Це наслідок ліквідації банку Костянтина Жеваго "Фінанси і Кредити" у 2015-му. Все майно заводу (оцінене в 2018-му в близько $400 млн) було в заставі пов’язаного банку.

Навколо активів заводу роками тривала судова боротьба. В 2020-му ліквідатор "Росави" перепідписав договір оренди на частину майна заводу з "Преміорі".

До 2020-го власником ТОВ "Преміорі" була британська компанія Premiorri LTD. З 2015-го вона надавала право на виготовлення шин під торговою маркою Premiorri обом компаніям – власній "дочці" ТОВ "Преміорі" та ПрАТ "Росава", натомість послуговуючись потужностями останньої.

У лютому 2021-го 80% "Преміорі" перейшли до Леоніда Глиняного, який став бенефіціаром та директором компанії. У листопаді 2024-го він викупив усе нерухоме та рухоме майно "Росави" на аукціоні Prozorro за 950 млн грн. Іншу частину майна – земельні ділянки під заводом – тричі безуспішно намагався продати Нацбанк. Вартість лота було знижено з 1,44 млрд грн на першому аукціоні до 868 млн грн на третьому в березні 2025-го.

Навесні 2026 року завод призупиняв випуск легкових шин через проблеми з обладнанням, борги та судові процеси.