В Україні припинив роботу єдиний виробник автомобільних шин

У Білій Церкві повністю зупинив виробництво шинний завод "ROSAVA", який був єдиним великим виробником цієї продукції в Україні. Внаслідок закриття підприємства роботу втратили близько 1200 працівників.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на видання AC GarageNews.

Підприємство, що працювало понад пів століття, забезпечувало продукцією український ринок та експортувало шини до 50 країн світу.

Причини зупинки та ситуація на заводі

Офіційних причин закриття власники наразі не оприлюднили. Проте експерти та колишні співробітники виділяють кілька факторів, що призвели до краху промислового гіганта:

Судові тяганини: З 2018 року підприємство перебуває в епіцентрі суперечок щодо власності та значних боргів.

Конкуренція: тиск з боку імпорту, зокрема бюджетних шин із Китаю, суттєво послабив позиції бренду Premiorri, який випускала "ROSAVA".

Проблеми з кадрами: звільнення персоналу відбувалося без офіційного скорочення — людям пропонували йти "за згодою сторін" або погоджуватися на суттєву зміну умов праці.

Частину персоналу перевели до інших структур, а деякі вузькоспеціалізовані напрямки, як-от виготовлення великогабаритних шин, можуть бути перенесені на інші майданчики. Однак загальне виробництво у Білій Церкві повністю зупинено.

Економічні наслідки для регіону

Завод "ROSAVA" був одним із найбільших роботодавців та платників податків у Білій Церкві протягом десятиліть. Його закриття створює серйозне соціальне напруження в місті та залишає український ринок без вітчизняного виробника в бюджетному сегменті. Подальша доля майнового комплексу та обладнання наразі залишається невизначеною.

