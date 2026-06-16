Обійшов Київ та Львів: який регіон України став лідером із застрахованого експорту

Протягом січня-травня 2026 року Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) забезпечило підтримку експортних контрактів вітчизняних підприємців на загальну суму 7,4 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Сума застрахованих кредитних договорів за перші п'ять місяців року досягла 0,2 млрд грн. Загалом за цей період агентство підтримало 33 масштабні зовнішньоекономічні угоди для 29 компаній-експортерів.

Діяльність ЕКА є одним із ключових елементів урядової політики розвитку вітчизняних брендів "Зроблено в Україні". Головне завдання інституції полягає у стимулюванні саме несировинного експорту, розширенні виробничих потужностей та залученні капіталу в реальний сектор економіки.

Географія експорту

У територіальному розрізі абсолютним лідером за обсягами застрахованого експорту стали підприємства Хмельницької області, які забезпечили поставки на суму 4,6 млрд грн.

Інші великі регіони продемонстрували такі показники:

Місто Київ — 0,9 млрд грн;

— 0,9 млрд грн; Чернігівська область — 0,5 млрд грн;

— 0,5 млрд грн; Львівська область — 0,5 млрд грн;

— 0,5 млрд грн; Дніпропетровська область — 0,2 млрд грн.

Головними країнами-імпортерами української продукції, застрахованої в ЕКА, стали Німеччина (1,2 млрд грн) та ОАЕ (0,9 млрд грн).

Стабільний попит зафіксовано також у Нідерландах, Польщі та Угорщині (по 0,7 млрд грн), а також у Болгарії, Данії, Іспанії та Швеції (по 0,6 млрд грн для кожної країни).

Що продає Україна

Найбільшу частку у структурі підтриманого ЕКА експорту зайняли товари з високою доданою вартістю:

Меблі та супутні вироби — 4,6 млрд грн;

Молочні продукти та переробка молока — 0,9 млрд грн;

Друкована продукція та поліграфія — 0,5 млрд грн;

Вироби з чорних металів — 0,4 млрд грн;

Папір і картон — 0,4 млрд грн;

Продукти переробки овочів, плодів і горіхів — 0,2 млрд грн.

Нагадаємо, у березні Кабмін надав ЕКА право самостійно визначати умови страхування інвестиційних кредитів. Тепер агентство зможе оперативно реагувати на потреби ринку та пропонувати банкам ширше страхове покриття для бізнесу, що модернізує виробництво та реалізує експортно орієнтовані проєкти.