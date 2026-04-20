"Зроблено в Україні": Експортно-кредитне агентство підтримало виробників на 6,14 млрд грн

У січні-березні 2026 року Експортно-кредитне агентство (ЕКА) забезпечило підтримку експортних контрактів загальною вартістю 6,14 млрд грн. За вказаний період було застраховано 17 кредитів та підтримано 25 угод для 21 українського експортера.

У відомстві зауважили, що кожна гривня страхової відповідальності агентства конвертувалася у 24,2 грн майбутньої експортної виручки.

Географічний розподіл за обсягами підтриманого експорту виглядає наступним чином:

Хмельницька область — 4,6 млрд грн;

Львівська область — 501,9 млн грн;

Чернігівська область — 419,4 млн грн.

До переліку основних країн-імпортерів української продукції у першому кварталі увійшли:

Німеччина — 1,1 млрд грн;

Польща — 678,5 млн грн;

Угорщина — 677,7 млн грн;

Молдова — 281,8 млн грн.

За товарною структурою експорту найбільшу частку склали:

меблі та суміжна продукція — 4,61 млрд грн;

друкована продукція та періодичні видання — 501,9 млн грн;

вироби з чорних металів — 424,6 млн грн;

папір і картон — 268,4 млн грн.

Довідково

Діяльність Експортно-кредитного агентства є частиною державної політики "Зроблено в Україні". Метою роботи установи є підтримка несировинного експорту, розвиток виробничих потужностей та залучення інвестицій у реальний сектор економіки.

Нагадаємо, у березні Кабмін надав ЕКА право самостійно визначати умови страхування інвестиційних кредитів. Тепер агентство зможе оперативно реагувати на потреби ринку та пропонувати банкам ширше страхове покриття для бізнесу, що модернізує виробництво та реалізує експортно орієнтовані проєкти.