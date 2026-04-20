"Сделано в Украине": Экспортно-кредитное агентство поддержало производителей на 6,14 млрд грн

В январе-марте 2026 г. Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) обеспечило поддержку экспортных контрактов общей стоимостью 6,14 млрд грн. За указанный период было застраховано 17 кредитов и поддержано 25 соглашений для 21 украинского экспортера.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

В ведомстве отметили, что каждая гривна страховой ответственности агентства конвертировалась в 24,2 грн будущей экспортной выручки.

Географическое распределение по объемам поддержанного экспорта выглядит следующим образом:

Хмельницкая область - 4,6 млрд грн;

Львовская область - 501,9 млн грн;

Черниговская область - 419,4 млн грн.

В список основных стран-импортеров украинской продукции в первом квартале вошли:

Германия - 1,1 млрд грн;

Польша - 678,5 млн грн;

Венгрия - 677,7 млн грн;

Молдова - 281,8 млн грн.

По товарной структуре экспорта наибольшую долю составили:

мебель и смежная продукция - 4 , 61мл рд грн;

печатная продукция и периодические издания - 501,9 млн грн;

изделия из черных металлов - 424,6 млн грн;

бумага и картон - 268,4 млн грн.

Справочно

Деятельность Экспортно-кредитного агентства является частью государственной политики "Сделано в Украине". Целью работы учреждения является поддержка несырьевого экспорта, развитие производственных мощностей и привлечение инвестиций в сектор экономики.

Напомним, в марте Кабмин предоставил ЭКА право самостоятельно определять условия страхования инвестиционных кредитов. Теперь агентство сможет оперативно реагировать на потребности рынка и предлагать банкам более широкое страховое покрытие для бизнеса, модернизирующее производство и реализующее экспортно ориентированные проекты.