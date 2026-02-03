- Категория
Экспортно-кредитное агентство в 2025 году поддержало украинских производителей на 10,4 млрд
Украинский экспорт уверенно трансформируется: вместо сырья мир все чаще покупает готовую продукцию. По итогам 2025 г. Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) поддержало отечественных производителей на сумму 10,43 млрд грн. Это в 1,4 раза больше, чем в 2024 году (7,53 млрд. грн.).
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Государственная программа показала высокую эффективность. За год было застраховано 84 кредитных договора, что позволило реализовать 106 масштабных соглашений для 75 успешных компаний-экспортеров. Коэффициент поддержанного экспорта в страховую ответственность в 2025 году составил 7,36 грн на 1 грн.
География успеха охватила всю страну, однако лидерами по объемам стали следующие области:
- Львовская - 2,64 млрд грн;
- Хмельницкая - 1,36 млрд грн;
- Тернопольская - 1,23 млрд грн;
- Волынская - 1,14 млрд грн.
Украинские товары сегодня можно найти на полках магазинов в 35 странах. Наиболее заинтересованными в нашей продукции стали партнеры из ЕС:
- Польша, с которой заключены контракты на 2,73 млрд грн;
- Австрия - на 1 млрд грн;
- Чехия - на 731 млн грн;
- Литва – на 633 млн грн;
- Германия - на 606 млн грн.
Мир активно покупает продукцию с добавленной стоимостью, и топ-5 товарных групп это подтверждают:
- пищевые продукты - 2,2 млрд грн;
- древесина и изделия из нее – 1,89 млрд грн;
- мебель - 1,5 млрд грн;
- продукты переработки овощей, плодов и орехов – 952 млн грн;
- алкогольные и безалкогольные напитки - 865 млн грн.
Эти цифры доказывают, что украинский несырьевой экспорт становится мощным фундаментом экономической устойчивости нашего государства.
О ЭКА
ЧАО " Экспортно-кредитное агентство " (ЭКА) основано в 2018 году. Помогает отечественному экспортеру в распространении товаров на внешние рынки.
Агентство страхует экспортные кредиты, гарантирует выполнение контрактов от политических и коммерческих рисков, а также оказывает информационно-аналитическую поддержку бизнесу. Единственным учредителем и акционером ЭКА является государство в лице Кабинета Министров Украины.
Напомним, в начале января ЭКА расширила возможности подачи заявлений в рамках Государственной программы частичной компенсации стоимости имущества предприятий, уничтоженного или поврежденного в результате вооруженной агрессии России, а также частичной компенсации страховых премий по договорам страхования от военных рисков.