Экспортно-кредитное агентство в 2025 году поддержало украинских производителей на 10,4 млрд

Украинский экспорт уверенно трансформируется: вместо сырья мир все чаще покупает готовую продукцию. По итогам 2025 г. Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) поддержало отечественных производителей на сумму 10,43 млрд грн. Это в 1,4 раза больше, чем в 2024 году (7,53 млрд. грн.).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Государственная программа показала высокую эффективность. За год было застраховано 84 кредитных договора, что позволило реализовать 106 масштабных соглашений для 75 успешных компаний-экспортеров. Коэффициент поддержанного экспорта в страховую ответственность в 2025 году составил 7,36 грн на 1 грн.

География успеха охватила всю страну, однако лидерами по объемам стали следующие области:

Львовская - 2,64 млрд грн;

Хмельницкая - 1,36 млрд грн;

Тернопольская - 1,23 млрд грн;

Волынская - 1,14 млрд грн.

Украинские товары сегодня можно найти на полках магазинов в 35 странах. Наиболее заинтересованными в нашей продукции стали партнеры из ЕС:

Польша, с которой заключены контракты на 2,73 млрд грн;

Австрия - на 1 млрд грн;

Чехия - на 731 млн грн;

Литва – на 633 млн грн;

Германия - на 606 млн грн.

Мир активно покупает продукцию с добавленной стоимостью, и топ-5 товарных групп это подтверждают:

пищевые продукты - 2,2 млрд грн;

древесина и изделия из нее – 1,89 млрд грн;

мебель - 1,5 млрд грн;

продукты переработки овощей, плодов и орехов – 952 млн грн;

алкогольные и безалкогольные напитки - 865 млн грн.

Эти цифры доказывают, что украинский несырьевой экспорт становится мощным фундаментом экономической устойчивости нашего государства.

О ЭКА

ЧАО " Экспортно-кредитное агентство " (ЭКА) основано в 2018 году. Помогает отечественному экспортеру в распространении товаров на внешние рынки.

Агентство страхует экспортные кредиты, гарантирует выполнение контрактов от политических и коммерческих рисков, а также оказывает информационно-аналитическую поддержку бизнесу. Единственным учредителем и акционером ЭКА является государство в лице Кабинета Министров Украины.

Напомним, в начале января ЭКА расширила возможности подачи заявлений в рамках Государственной программы частичной компенсации стоимости имущества предприятий, уничтоженного или поврежденного в результате вооруженной агрессии России, а также частичной компенсации страховых премий по договорам страхования от военных рисков.