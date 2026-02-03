Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,97

+0,16

EUR

50,91

--0,12

Наличный курс:

USD

43,15

43,05

EUR

51,30

51,10

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Экспортно-кредитное агентство в 2025 году поддержало украинских производителей на 10,4 млрд

гривны
В прошлом году ЭКА поддержало украинских производителей на 10,4 млрд. / Shutterstock

Украинский экспорт уверенно трансформируется: вместо сырья мир все чаще покупает готовую продукцию. По итогам 2025 г. Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) поддержало отечественных производителей на сумму 10,43 млрд грн. Это в 1,4 раза больше, чем в 2024 году (7,53 млрд. грн.).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Государственная программа показала высокую эффективность. За год было застраховано 84 кредитных договора, что позволило реализовать 106 масштабных соглашений для 75 успешных компаний-экспортеров. Коэффициент поддержанного экспорта в страховую ответственность в 2025 году составил 7,36 грн на 1 грн.

География успеха охватила всю страну, однако лидерами по объемам стали следующие области:

  • Львовская - 2,64 млрд грн;
  • Хмельницкая - 1,36 млрд грн;
  • Тернопольская - 1,23 млрд грн;
  • Волынская - 1,14 млрд грн.

Украинские товары сегодня можно найти на полках магазинов в 35 странах. Наиболее заинтересованными в нашей продукции стали партнеры из ЕС:

  • Польша, с которой заключены контракты на 2,73 млрд грн;
  • Австрия - на 1 млрд грн;
  • Чехия - на 731 млн грн;
  • Литва – на 633 млн грн;
  • Германия - на 606 млн грн.

Мир активно покупает продукцию с добавленной стоимостью, и топ-5 товарных групп это подтверждают:

  • пищевые продукты - 2,2 млрд грн;
  • древесина и изделия из нее – 1,89 млрд грн;
  • мебель - 1,5 млрд грн;
  • продукты переработки овощей, плодов и орехов – 952 млн грн;
  • алкогольные и безалкогольные напитки - 865 млн грн.

Эти цифры доказывают, что украинский несырьевой экспорт становится мощным фундаментом экономической устойчивости нашего государства.

О ЭКА

ЧАО " Экспортно-кредитное агентство " (ЭКА) основано в 2018 году. Помогает отечественному экспортеру в распространении товаров на внешние рынки.

Агентство страхует экспортные кредиты, гарантирует выполнение контрактов от политических и коммерческих рисков, а также оказывает информационно-аналитическую поддержку бизнесу. Единственным учредителем и акционером ЭКА является государство в лице Кабинета Министров Украины.

Напомним, в начале января ЭКА расширила возможности подачи заявлений в рамках Государственной программы частичной компенсации стоимости имущества предприятий, уничтоженного или поврежденного в результате вооруженной агрессии России, а также частичной компенсации страховых премий по договорам страхования от военных рисков.

Автор:
Татьяна Ковальчук