Експортно-кредитне агентство у 2025 році підтримало українських виробників на 10,4 млрд

Український експорт впевнено трансформується: замість сировини світ усе частіше купує готову продукцію. За підсумками 2025 року Експортно-кредитне агентство (ЕКА) підтримало вітчизняних виробників на суму 10,43 млрд грн. Це в 1,4 раза більше, ніж у 2024 році (7,53 млрд грн).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Державна програма показала високу ефективність. За рік було застраховано 84 кредитні договори, що дозволило реалізувати 106 масштабних угод для 75 успішних компаній-експортерів. Коефіцієнт підтриманого експорту до страхової відповідальності у 2025 році склав 7,36 грн на 1 грн.

Географія успіху охопила всю країну, проте лідерами за обсягами стали такі області:

Львівська — 2,64 млрд грн;

Хмельницька — 1,36 млрд грн;

Тернопільська — 1,23 млрд грн;

Волинська — 1,14 млрд грн.

Українські товари сьогодні можна знайти на полицях магазинів у 35 країнах світу. Найбільш зацікавленими в нашій продукції стали партнери з ЄС:

Польща, з якою укладено контрактів на 2,73 млрд грн;

Австрія — на 1 млрд грн;

Чехія — на 731 млн грн;

Литва — на 633 млн грн;

Німеччина — на 606 млн грн.

Світ активно купує продукцію з доданою вартістю, і топ-5 товарних груп це підтверджують:

харчові продукти — 2,2 млрд грн;

деревина та вироби з неї — 1,89 млрд грн;

меблі — 1,5 млрд грн;

продукти переробки овочів, плодів та горіхів — 952 млн грн;

алкогольні та безалкогольні напої — 865 млн грн.

Ці цифри доводять, що український несировинний експорт стає потужним фундаментом для економічної стійкості нашої держави.

Про ЕКА

ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" (ЕКА) засновано у 2018 році. Допомагає вітчизняному експортеру у поширенні товарів на зовнішні ринки.

Агентство страхує експортні кредити, гарантує виконання контрактів від політичних та комерційних ризиків, а також надає інформаційно-аналітичну підтримку бізнесу. Єдиним засновником та акціонером ЕКА є держава в особі Кабміну України.

Нагадаємо, на початку січня ЕКА розширило можливості подання заяв у межах Державної програми часткової компенсації вартості майна підприємств, знищеного чи пошкодженого внаслідок збройної агресії Росії, а також часткової компенсації страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків.