ЕКА запроваджує онлайн-подачу заяв на компенсацію збитків від війни

Експортно-кредитне агентство (ЕКА) розширило можливості подання заяв у межах Державної програми часткової компенсації вартості майна підприємств, знищеного чи пошкодженого внаслідок збройної агресії Росії, а також часткової компенсації страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу агенства.

ЕКА спрощує доступ до компенсацій

Тепер подати заявку можна онлайн через платформу Програма надання часткової компенсації. Заяву разом із пакетом документів також можна надіслати електронною поштою на адресу [email protected].

Перед поданням заяви підприємцям рекомендують ознайомитися з постановою Кабінету Міністрів України № 1541 від 28 листопада 2025 року, яка затверджує порядок надання часткової компенсації майна та страхових премій.

На сайті ЕКА опубліковано перелік найпоширеніших питань і відповідей щодо участі в програмі, форми заяв, а також реквізити для сплати разового внеску за першим компонентом. Всі матеріали доступні у розділі "Програма часткової компенсації вартості майна та страхових премій (питання-відповіді)" за посиланням.

Нагадаємо, підприємства з територій підвищеного ризику зможуть отримати до 10 млн грн компенсації за пошкоджене або знищене майно внаслідок атак. Після фіксації збитків і подання документівдо ЕКА держава відшкодовує частину втрат у межах цього ліміту.