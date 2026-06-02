Суд не дозволив стягнути понад 1 млрд грн із державної вугільної компанії

Східний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення, яким ТОВ “Краснолиманське” відмовлено у стягненні понад 1 млрд грн із державного підприємства “Вугільна компанія ”Краснолиманська". Суд підтримав позицію прокуратури та дійшов висновку, що заявлені вимоги щодо відшкодування нібито втраченої вигоди не мають правових підстав.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Офісу генерального прокурора.

Позов на 1 млрд грн

Позов стосувався відшкодування нібито втраченої вигоди від користування надрами. Для захисту інтересів держави до розгляду справи долучилася прокуратура, яка протягом кількох років брала участь у судовому процесі.

Під час розгляду справи суди двох інстанцій дійшли висновку, що правові підстави для задоволення позову відсутні. Зокрема, було встановлено, що позивач не мав можливості здійснювати видобуток вугілля через призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами. За таких обставин заявлена сума не може розглядатися як втрачена вигода.

Крім того, суд врахував, що неможливість отримання прибутку була пов'язана зі збройним захопленням території родовища, незаконним контролем над видобувними роботами та наслідками бойових дій.

Рішення апеляційного суду набрало законної сили. У прокуратурі наголосили, що завдяки відстоюванню інтересів держави вдалося запобігти безпідставному стягненню понад 1 млрд грн із державного підприємства та уникнути ризиків його фінансової неспроможності.

Про вугільну галузь

Вугільна галузь, яка колись була ключовою для економіки країни, нині перебуває у стані глибокої кризи. Згідно з даними Рахункової палати, з 276 шахт у 1991 році та видобутку в 193 млн тонн, до 2014 року залишилося лише 33 державні шахти з видобутком 10,9 млн тонн.

У 2021 році цей показник знизився до 2,9 млн тонн, а після 24 лютого 2022 року чверть держшахт опинилася на території, тимчасово окупованій Росією.

Крім того, державі складно швидко відмовитися від неприбуткових активів через довготривалий та витратний процес закриття шахт, який може тривати роками.

Додамо, що українські родовища вугілля, нафти, газу та металів вартістю щонайменше 12,4 трильйона доларів зараз знаходяться під контролем Російської Федерації.