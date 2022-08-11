Росія контролює родовища корисних копалин в Україні на 12,4 трлн доларів

Українські родовища вугілля, нафти, газу та металів вартістю щонайменше 12,4 трильйона доларів зараз знаходяться під контролем Російської Федерації. Про це повідомила газета The Washington Post із посиланням на аналіз, проведений канадською компанією SecDev.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Окрім 63% вугільних родовищ, Росія захопила території, на яких знаходяться 11% нафтових родовищ, 20% родовищ природного газу, 42% металів і 33% родовищ рідкоземельних та інших критичних мінералів України.

Частину цих родовищ загарбники захопили, анексувавши український півострів Крим, ще частину — під час війни на Донбасі, яка триває з 2014 року.

За словами SecDev та керівників української гірничодобувної та сталеливарної промисловості, РФ станом на середину серпня контролює:

41 родовище вугілля;

27 — природного газу;

14 — пропану;

9 — нафти;

6 — залізної руди;

2 — титанової руди;

2 — цирконієвої руди;

1 — стронцію.

Крім того, під контролем окупантів знаходиться одне літієве, одне уранове, одне родовище золота та значний кар’єр вапняку, який раніше використовувався для виробництва сталі в Україні.

Як наголошує видання, якщо РФ вдасться анексувати захоплені території, то Україна втратить доступ майже до двох третин своїх родовищ.

Варто зазначити, що після захоплення Росією частини Донецької та Луганської областей у 2014 році, частина вугільних шахт в цих регіонах закрилася, тому що вони були збитками та не могли в повній мірі функціонувати без дотацій з українського бюджету. Ще частина —закрилася через руйнування, яких шахти зазнали в ході бойових дій. Шахти на підконтрольній території українському уряду продовжували функціонувати в звичайному режимі.

Повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року негативно влипнули на фактично всі сфери української економіки, що призвело до її падіння. 2022 року ВВП України неминуче обвалиться на 33-35%, а інфляція становитиме не менше 30%. На відновлення економічного зростання можна розраховувати вже у 2023 році, але лише за умови закінчення бойових дій у найближчі півроку.

Джерело фото: ua.depositphotos.com