Украинские месторождения угля, нефти, газа и металлов стоимостью не менее 12,4 триллиона долларов сейчас находятся под контролем Российской Федерации. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на анализ, проведенный канадской компанией SecDev.

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Кроме 63% угольных месторождений Россия захватила территории, на которых находятся 11% нефтяных месторождений, 20% месторождений природного газа, 42% металлов и 33% месторождений редкоземельных и других критических минералов Украины.

Часть этих месторождений захватчики захватили, аннексировав украинский полуостров Крым, еще часть во время войны на Донбассе, которая продолжается с 2014 года.

По словам SecDev и руководителей украинской горнодобывающей и сталелитейной промышленности, РФ по состоянию на середину августа контролирует:

41 месторождение угля;

27 - природный газ;

14 - пропана;

9 - нефти;

6 – железной руды;

2 – титановой руды;

2 - циркониевая руда;

1 – стронция.

Кроме того, под контролем кафиров находится одно литиевое, одно урановое, одно месторождение золота и значительный карьер известняка, который ранее использовался для производства стали в Украине.

Как отмечает издание, если РФ удастся аннексировать захваченные территории, Украина потеряет доступ почти к двум третям своих месторождений.

Следует отметить, что после захвата Россией части Донецкой и Луганской областей в 2014 году часть шахт в этих регионах закрылась, потому что они были убытками и не могли в полной мере функционировать без дотаций из украинского бюджета. Еще часть — закрылась из-за разрушений, подвергшихся в ходе боевых действий. Шахты на подконтрольной территории украинского правительства продолжали функционировать в обычном режиме.

Полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 негативно влипли на фактически все сферы украинской экономики, что привело к ее падению. В 2022 году ВВП Украины неизбежно рухнет на 33-35%, а инфляция будет составлять не менее 30%. На восстановление экономического роста можно рассчитывать уже в 2023 году, но только при условии окончания боевых действий в ближайшие полгода.

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