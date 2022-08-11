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Россия контролирует месторождения ископаемых в Украине на 12,4 трлн долларов
Украинские месторождения угля, нефти, газа и металлов стоимостью не менее 12,4 триллиона долларов сейчас находятся под контролем Российской Федерации. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на анализ, проведенный канадской компанией SecDev.
Кроме 63% угольных месторождений Россия захватила территории, на которых находятся 11% нефтяных месторождений, 20% месторождений природного газа, 42% металлов и 33% месторождений редкоземельных и других критических минералов Украины.
Часть этих месторождений захватчики захватили, аннексировав украинский полуостров Крым, еще часть во время войны на Донбассе, которая продолжается с 2014 года.
По словам SecDev и руководителей украинской горнодобывающей и сталелитейной промышленности, РФ по состоянию на середину августа контролирует:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- 41 месторождение угля;
- 27 - природный газ;
- 14 - пропана;
- 9 - нефти;
- 6 – железной руды;
- 2 – титановой руды;
- 2 - циркониевая руда;
- 1 – стронция.
Кроме того, под контролем кафиров находится одно литиевое, одно урановое, одно месторождение золота и значительный карьер известняка, который ранее использовался для производства стали в Украине.
Как отмечает издание, если РФ удастся аннексировать захваченные территории, Украина потеряет доступ почти к двум третям своих месторождений.
Следует отметить, что после захвата Россией части Донецкой и Луганской областей в 2014 году часть шахт в этих регионах закрылась, потому что они были убытками и не могли в полной мере функционировать без дотаций из украинского бюджета. Еще часть — закрылась из-за разрушений, подвергшихся в ходе боевых действий. Шахты на подконтрольной территории украинского правительства продолжали функционировать в обычном режиме.
Полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 негативно влипли на фактически все сферы украинской экономики, что привело к ее падению. В 2022 году ВВП Украины неизбежно рухнет на 33-35%, а инфляция будет составлять не менее 30%. На восстановление экономического роста можно рассчитывать уже в 2023 году, но только при условии окончания боевых действий в ближайшие полгода.
Источник фото: ua.depositphotos.com