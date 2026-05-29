Збитки 5 млн грн на закупівлі телефонів для ЗСУ: прокурори направили справу чиновників до суду

Спеціалізована прокуратура оборонної сфери направила до суду справу проти трьох чиновників міськради на Полтавщині та директора приватної компанії. Їх звинувачують у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі засобів зв'язку для військових.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Слідство встановило, що у 2023 році профільний департамент міськради закуповував 70 супутникових телефонів у межах місцевої програми підтримки Сил оборони.

Контракт на суму понад 13 млн грн уклали з заздалегідь визначеною комерційною структурою в обхід процедури відкритих торгів.

Для легалізації завищеної вартості один із чиновників підготував фіктивний моніторинг ринку. Документ містив комерційні пропозиції від компаній, які насправді ніколи не займалися постачанням подібного спецобладнання.

На момент підписання договору у постачальника взагалі не було цих телефонів, проте в офіційні акти внесли завідомо неправдиві дані про їхню успішну передачу.

На підставі сфальсифікованих документів міська рада перерахувала підряднику всі 13 млн грн. Отримавши бюджетні кошти, директор товариства придбав супутникові телефони за значно нижчою ринковою ціною.

За версією правоохоронців, різницю у розмірі понад 5 млн грн комерсант легалізував за допомогою фінансових операцій через рахунки інших підконтрольних підприємств.

Наразі Спеціалізована прокуратура заявила цивільний позов з метою повного відшкодування завданих громаді збитків.

