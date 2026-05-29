НБУ змінив порядок нагляду за банками та фінансовими установами

Національний банк України оновив порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду та контролю за виконанням санкцій. Зміни пов’язані з імплементацією норм ЄС та приведенням регулювання у відповідність до українського законодавства.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Зокрема, НБУ встановив порядок визначення періодичності виїзних перевірок і безвиїзного нагляду банків та фінансових установ залежно від рівня ризику. Оцінювання ризиків проводитиметься щоквартально, а також після суттєвих змін у роботі установ, зокрема зміни керівництва.

Регулятор також спростив процедуру подання планів заходів за результатами безвиїзного нагляду. Відтепер банки подаватимуть такі плани лише у разі відповідної вимоги Нацбанку, аналогічно до небанківських установ.

Окремі норми, які діяли лише під час воєнного стану, стали постійними. Йдеться про особливості проведення позапланових перевірок пунктів обміну валют та структурних підрозділів банків у разі повітряної тривоги.

Крім того, НБУ розширив перелік електронних підписів для підписання документів. Тепер дозволено використовувати удосконалений електронний підпис із кваліфікованим сертифікатом.

Також регулятор визначив порядок оскарження професійного судження НБУ за результатами перевірок. Рішення щодо перегляду або відмови в перегляді ухвалюватимуть профільні комітети Нацбанку.

Банки та фінансові установи матимуть шість місяців для налаштування та автоматизації нових типових форм відповідей, які використовуються у сфері фінансового моніторингу та валютного нагляду.

Також НБУ запровадив нові правила безвиїзного нагляду за банками із застосуванням ризик-орієнтованого підходу, визначивши порядок встановлення обмежень і вимог у разі погіршення їхнього фінансового стану.

Автор:
Тетяна Гойденко