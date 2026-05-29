Європейські фермери скорочують посівні площі картоплі, щоб уникнути надвиробництва

Європейські аграрії скорочують посіви картоплі на тлі рекордного надлишку пропозиції минулого року та падіння експортних продажів на Близькому Сході. За прогнозами Європейської комісії, загальне виробництво овоча в ЄС знизиться на 4% у річному обчисленні.

Через профіцит продукції та падіння попиту в минулому сезоні можливості для збільшення посіві зменшилися. Наразі склалася така ситуація, що "виробники картоплі щасливі, якщо можуть безкоштовно завантажити вантажівку та позбутися її".

На цьому тлі Асоціація виробників картоплі Північно-Західної Європи (NEPG) закликала ретельно планувати посіви. "Виробники картоплі повинні садити лише те, що, на їхню думку, вони можуть продати за гідною ціною", – йдеться у прес-релізі організації.

Федеральне статистичне відомство Німеччини (Destatis) прогнозує, що площа посівів у країні становитиме 280 400 гектарів, що на 7,1% менше, ніж торік. Уряд Франції оцінює скорочення площ у країні на 5,2% в річному обчисленні. Суттєвіші зміни очікуються також в Бельгії: загальна площа зменшиться на 14,5%, а у Фламандському регіоні скорочення досягне 19%. Раніше профільні джерела зазначали, що для стабілізації ринку необхідне загальне зниження показників на 10–15%.

Ситуацію ускладнює конфлікт на Близькому Сході, який обмежує доступ до Перської затоки — головного напрямку експорту європейської замороженої картоплі. Фіксуються випадки повернення завантажених партій товарів. Попередні статистичні дані сайту World Potato Markets свідчать, що імпорт замороженої картоплі фрі до Бахрейну у березні впав на 61% у річному обчисленні.

Яка ситуація в Україні?

На відміну від європейських держав, в Україні відпускні ціни на торішню картоплю почали поступово зростати. Виробники реалізують продукцію врожаю 2025 року за ціною 6–12 грн/кг ($0,14–0,27/кг).

За інформацією від операторів ринку, підвищувати ціни вдається завдяки сезонному скороченню пропозиції за умов стабільного попиту.

Гуртові компанії повідомляють про нестачу якісного товару, що ускладнює формування великих партій. Попри це, торішня картопля коштує майже на 60% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

Раніше повідомлялося, що уряд Польщі закликає споживачів купувати місцеву продукцію через падіння цін на картоплю та зростання імпорту, переважно з Німеччини, що викликає обурення фермерів. Перевиробництво картоплі протягом місяців тисне на ринки Європейського Союзу, знижуючи ціни на раніше прибуткову культуру.