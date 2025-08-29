Ціни на картоплю в Європі знизились до найнижчого рівня за чотири роки

У Європі ціни на картоплю впали до 7,5 євро за тонну — найнижчого рівня з 2021 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані аналітиків Еast Fruit.

Ціни на картоплю в Європі

На Європейській енергетичній біржі (EEX) у Лейпцигу ціни ф’ючерсів на картоплю для переробки з поставкою у квітні 2026 року знизилися до 7,5 євро за тонну. Це найнижчий рівень за останні чотири роки. Для порівняння, у березні вони становили 22–23 євро за тонну.

Аналітики пояснюють падіння цін слабким попитом переробників на фоні рекордної пропозиції. Виробничі площі під картоплею в багатьох країнах Західної та Центральної Європи суттєво зросли. У Німеччині посіви збільшилися до 301 тис. га (+6,7% до минулого року), а загальна площа у Німеччині, Франції, Бельгії та Нідерландах перевищила 650 тис. га, що на 8,3% більше, ніж торік.

Через перевиробництво профільні асоціації вже закликають скоротити площі під картоплею у Північно-Західній Європі на 15% у 2026 році, щоб збалансувати ринок.

Нагадаємо, на початку червня в Україні було зафіксовано різке подорожчання картоплі минулорічного врожаю. Ціни зросли через скорочення пропозиції на ринку та завершення сезону реалізації старої продукції. Попри це, попит на картоплю був стабільно високим.