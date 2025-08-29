Цены на картофель в Европе снизились до самого низкого уровня за четыре года

В Европе цены на картофель упали до 7,5 евро за тонну – самого низкого уровня с 2021 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитиков Еast Fruit.

Цены на картофель в Европе

На Европейской энергетической бирже (EEX) в Лейпциге цены фьючерсов на картофель для переработки с поставкой в апреле 2026 г. снизились до 7,5 евро за тонну. Это самый низкий уровень за последние четыре года. Для сравнения, в марте они составили 22-23 евро за тонну.

Аналитики объясняют падение цен слабым спросом переработчиков на фоне рекордного предложения. Производственные площади под картофелем во многих странах Западной и Центральной Европы значительно выросли. В Германии посевы увеличились до 301 тыс. га (+6,7% к прошлому году), а общая площадь в Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах превысила 650 тыс. га, что на 8,3% больше, чем в прошлом.

Из-за перепроизводства профильные ассоциации уже призывают сократить площади под картофелем в Северо-Западной Европе на 15% в 2026 году, чтобы сбалансировать рынок.

Напомним, в начале июня в Украине было зафиксировано резкое удорожание картофеля прошлогоднего урожая. Цены выросли из-за сокращения предложения на рынке и завершения сезона реализации старой продукции. Несмотря на это, спрос на картофель был стабильно высоким.