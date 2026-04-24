НБУ выпустил памятную монету к 40-летию Чернобыльской катастрофы

К 40-й годовщине Чернобыльской катастрофы Национальный банк Украины выпустил памятную монету "Спасшим мир", посвященную ликвидаторам аварии на ЧАЭС.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как выглядит новая монета НБУ к годовщине ЧАЭС

40 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции – крупнейшая техногенная катастрофа в истории ядерной энергетики.

Событие привело к масштабному радиоактивному загрязнению территорий Европы, долговременным экологическим последствиям и эвакуации более 90 тысяч человек. Точное количество человеческих потерь до сих пор остается неустановленным.

В то же время, Чернобыль стал символом не только трагедии, но и человеческого подвига. Около 600 тысяч ликвидаторов – военные, пожарные, медики, инженеры, строители, водолазы и ученые – участвовали в ликвидации последствий аварии.

К годовщине происшествия Национальный банк Украины представил памятную монету "Спасшим мир. 40 лет Чернобыльской катастрофы". Презентация состоялась во время открытия выставки "Чернобыль: 40 лет спустя. Обязывающая история".

Глава НБУ Андрей Пышный отметил, что монета является символом памяти о трагедии и благодарностях ликвидаторам, а также напоминанием о важности недопущения подобных катастроф в будущем.

Фото: НБУ

О монете

Номинал: 5 грн.

до 50 000 штук в сувенирной упаковке.

Художник: Николай Коваленко.

Особенности дизайна:

Аверс: стилизованная надпись "ЧЕРНОБ", где первые две буквы образуют число "40", что символизирует 40-летие трагедии. Незавершенная буква Б переходит в реверс композиции.

Реверс: слово "БОЛЬ", символизирующее страдания и последствия катастрофы, а также коллективную память о событии.

Купить монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и у банков-дистрибьюторов. Информация о старте продаж будет обнародована дополнительно.

Напомним, НБУ ввел в обращение три новых оборотных памятных монеты номиналом 10 гривен, посвященные прифронтовым регионам - Запорожской, Харьковской и Херсонской областям. Выпуск стал продолжением серии "Мы сильны. Мы вместе", что символизирует единство страны и устойчивость ее регионов.