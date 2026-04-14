В Украине появится новая памятная монета об оборонной отрасли

Национальный банк презентовал новую памятную монету "Страна супергероев. Спасибо оружейникам!" ко Дню работника оборонно-присловного комплекса. Она посвящена инженерам и производителям вооружения, обеспечивающим обороноспособность страны во время войны.

Как пишет Delo.ua, об этом   информирует пресс-служба НБУ.

Памятная монета об украинских оружейниках

Памятная монета "Страна супергероев. Спасибо оружейникам!" имеет номинал 5 гривен и изготовлена из нейзильбера.

На ее аверсе изображен орнамент украинской вышивки, постепенно трансформирующийся в пиксель. Такой дизайн символизирует развитие украинской силы – от традиционного наследия до современных технологий. В нижней части размещена надпись "Спасибо оружейникам!".

Реверс монеты украшает фигура украинского оружейника, работающего над созданием беспилотного летательного аппарата. Этот образ олицетворяет украинских инженеров, конструкторов и других специалистов оборонной отрасли, разработки которых укрепляют оборону страны.

Тираж монеты составляет до 75 тысяч экземпляров.

В продажу она поступит в мае – купить ее можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка Украины, а также у банков-дистрибьюторов.

Напомним, НБУ ввел в обращение три новых оборотных памятных монеты номиналом 10 гривен, посвященные прифронтовым регионам - Запорожской, Харьковской и Херсонской областям. Выпуск стал продолжением серии "Мы сильны. Мы вместе", что символизирует единство страны и устойчивость ее регионов.

Автор:
Ольга Опенько