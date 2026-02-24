Запланована подія 2

"Мы сильные. Мы вместе": в обращении появились монеты, посвященные прифронтовым регионам

Национальный банк ввел в обращение три новых оборотных памятных монеты номиналом 10 гривен, посвященные прифронтовым регионам — Запорожской, Харьковской и Херсонской областям. Выпуск стал продолжением серии "Мы сильные. Мы вместе", что символизирует единство страны и устойчивость ее регионов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

О монетах

С сегодняшнего дня в обращении появились три оборотных памятных монет из тематической серии "Мы сильные. Мы вместе", что символизирует единство Украины и ее регионов. Новые выпуски посвящены Запорожской, Харьковской и Херсонской областям.

"На каждой монете выделен один из регионов, которому она посвящена, – Запорожье, Харьковщина, Херсонщина. Чтобы подчеркнуть простую и неоспоримую истину: каждый из них – неотъемлемая часть Украинского государства. Именно такое послание несут в себе наши новые монеты", - отмечает пресс-служба регулятора.

О дизайне монет

Каждая монета имеет номинал 10 гривен и аверс, идентичный оборотным монетам этого номинала образца 2018 года. Центральным элементом реверса стала стилизованная карта Украины с четко обозначенными административными границами и выделением региона, которому посвящен конкретный выпуск.

Об обращении и реализации новых монет

Оборотные памятные монеты серии "Мы сильны. Мы вместе", посвященные Запорожской, Харьковской и Херсонской областям, имеют статус законного платежного средства на всей территории Украины. Они без ограничений принимаются всеми физическими и юридическими лицами для любых видов расчетов, а также зачисления на счета, вклады, аккредитивы и осуществления платежных операций.

Национальный банк в плановом режиме будет подкреплять эти оборотные памятные монеты банки и СИТ-компании для дальнейшей выдачи клиентам. В обращении они будут использоваться наравне с обычными монетами номиналом 10 гривен.

В общей сложности в наличное обращение постепенно поступит по два миллиона монет каждой разновидности. Часть тиража сформируют в специально оформленные ролики по 25 монет, тираж каждого из которых составит 15 тысяч штук.

Приобрести такие ролики можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также банках-дистрибьюторах, перечень которых обнародован на странице официального интернет-представительства Национального банка Украины.

Напомним, с 1 августа 2024 года НБУ начал изымать из обращения банкноты номиналом 500 гривен образцов 2003-2007 годов для постепенной их замены на банкноты образца 2014 года и последующих лет выпуска.

Автор:
Ольга Опенько