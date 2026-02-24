"Ми сильні. Ми разом": в обігу з’явилися монети, присвячені прифронтовим регіонам

Національний банк ввів в обіг три нові обігові пам’ятні монети номіналом 10 гривень, присвячені прифронтовим регіонам - Запорізькій, Харківській та Херсонській областям. Випуск став продовженням серії “Ми сильні. Ми разом”, що символізує єдність країни та стійкість її регіонів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Про монети

Відсьогодні в обігу з’явилися три обігові пам’ятні монети з тематичної серії "Ми сильні. Ми разом", що символізує єдність України та її регіонів. Нові випуски присвячені Запорізькій, Харківській і Херсонській областям.

"На кожній монеті виокремлено один із регіонів, якому вона присвячена, – Запоріжжя, Харківщина, Херсонщина. Щоб підкреслити просту й незаперечну істину: кожен із них – невід’ємна частина Української держави. Саме таке послання несуть у собі наші нові монети", - наголошує пресслужба регулятора.

Про дизайн монет

Кожна з монет має номінал 10 гривень і аверс, ідентичний обіговим монетам цього номіналу зразка 2018 року. Центральним елементом реверсу стала стилізована мапа України з чітко окресленими адміністративними межами та виділенням регіону, якому присвячений конкретний випуск.

Про обіг та реалізацію нових монет

Обігові пам’ятні монети серії "Ми сильні. Ми разом", присвячені Запорізькій, Харківській та Херсонській областям, мають статус законного платіжного засобу на всій території України. Вони без обмежень приймаються всіма фізичними та юридичними особами для будь-яких видів розрахунків, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та здійснення платіжних операцій.

Національний банк у плановому режимі підкріплюватиме цими обіговими пам’ятними монетами банки та СІТ-компанії для подальшої видачі клієнтам. В обігу вони використовуватимуться нарівні зі звичайними монетами номіналом 10 гривень.

Загалом у готівковий обіг поступово надійде по два мільйони монет кожного різновиду. Частину тиражу сформують у спеціально оформлені ролики по 25 монет, наклад кожного з яких становитиме 15 тисяч штук.

Придбати такі ролики можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банках-дистриб’юторах, перелік яких оприлюднено на сторінці офіційного інтернет-представництва Національного банку України.

Нагадаємо, з 1 серпня 2024 року НБУ почав вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень зразків 2003–2007 років для поступової їх заміни на банкноти зразка 2014 року та наступних років випуску.