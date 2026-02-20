Запланована подія 2

Вже з березня зникнуть купюри номіналом до десяти гривень включно: банкноти замінять на монети

гривні, купюри, монети
Вже з березня зникнуть купюри 1, 2, 5 та 10 гривень. / НБУ

З другого березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років перестають бути засобом платежу. Їх замінять відповідні монети, а старі купюри підлягатимуть обміну в банківських установах. Всі торговельні мережі та фінустанови припинять приймати зазначені купюри для розрахунків.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

"Із цієї дати ці банкноти перестануть бути засобами платежу та будуть вилучені з готівкового обігу. Їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій", — пояснили в НБУ.

Порядок та терміни обміну

Обміняти вилучені банкноти на придатні до обігу монети та купюри можна у наступні терміни:

  • у всіх відділеннях банків України — до 26 лютого 2027 року включно; 
  • в уповноважених банках ( Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, "ПУМБ") — до 28 лютого 2029 року включно; 
  • у Національному банку України — наразі безстроково.

Причини вилучення банкнот

Рішення про повну заміну банкнот монетами зумовлене кількома факторами. Паперові купюри дрібних номіналів мають середній термін придатності близько 2,5 років, тоді як монети можуть перебувати в обігу 20–25 років. Вилучення паперових номіналів 1 та 2 гривні розпочалося ще у 2020 році, а 5 та 10 гривень — у 2023 році.

Як зазначає регулятор, тривалість обігу  монет – значно довша ніж банкнот і становить близько 20 – 25 років.

Перехід на монети має низку переваг, зокрема:

  • зниження витрат держави та бізнесу на транспортування, оброблення та зберігання готівки; 
  • підвищення якості грошей в обігу через вилучення зношених банкнот; 
  • спрощення готівкових розрахунків завдяки уніфікації засобів платежу.

На сьогодні в обігу перебуває достатня кількість монет відповідних номіналів, введених у період з 2018 по 2020 роки. Перехід на використання виключно металевих грошей у цих номіналах є завершальним етапом оптимізації готівкового ряду гривні.

Нагадаємо, з 1 серпня 2024 року НБУ почав вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень зразків 2003–2007 років для поступової їх заміни на банкноти зразка 2014 року та наступних років випуску.

Автор:
Тетяна Ковальчук