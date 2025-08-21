НБУ вводить в обіг нові банкноти номіналом 20 гривень: що змінилося

Національний банк України в межах планового випуску з 21 серпня 2025 року вводить у обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Дизайн банкнот

Зазначається, що у правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот номіналом 20 гривень розміщено патріотичне гасло: "Слава Україні! Героям слава!".

Відповідно всі інші елементи дизайну та захисту цих банкнот відповідають банкнотам номіналами 20 гривень зразка 2018 року.

Обов’язкові до приймання

Модифікованими банкнотами номіналом 20 гривень НБУ з 21 серпня 2025 року підкріплюватиме банки та СІТ-компанії для подальшої їх видачі клієнтам та на заміну зношених, пошкоджених та вилучених з готівкового обігу банкнот.

У регуляторі наголошують, що українцям не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 20 гривень попереднього зразка на модифіковані банкноти.

Вони перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами відповідних номіналів попередніх років випуску та обов’язкові до приймання за їх номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними особами на всій території України.

В Україні вводять в обіг оновлені банкноти гривні

НБУ до 33-ї річниці Незалежності України випустив модифіковані банкноти національної валюти, доповнивши їх дизайн гаслом сучасної України: "Слава Україні! Героям слава!".

Нацбанк почав вводити в обіг модифіковані банкноти:

з 8 серпня 2024 року – номіналами 500 та 1000 гривень;

із 23 серпня 2024 року – номіналом 50 гривень.

Також планується замінити банкноти номіналами 100 та 200 гривень.

Також регулятор замінює банкноти номіналами 50 та 200 гривень старого зразка на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління.