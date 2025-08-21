- Категория
НБУ вводит в обращение новые банкноты номиналом 20 гривен: что изменилось
Национальный банк Украины в рамках планового выпуска с 21 августа 2025 вводит в обращение модифицированные банкноты номиналом 20 гривен.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба НБУ.
Дизайн банкнот
Отмечается, что в правой верхней части на оборотной стороне модифицированных банкнот номиналом 20 гривен размещен патриотический лозунг: "Слава Украине! Героям слава!".
Соответственно, все остальные элементы дизайна и защиты этих банкнот соответствуют банкнотам номиналами 20 гривен образца 2018 года.
Обязательны к приему
Модифицированными банкнотами номиналом 20 гривен НБУ с 21 августа 2025 года будет подкреплять банки и СИТ-компании для последующей их выдачи клиентам и взамен изношенных, поврежденных и изъятых из наличного обращения банкнот.
В регуляторе отмечают, что украинцам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 20 гривен предыдущего образца на модифицированные банкноты.
Они будут обращаться вместе с другими банкнотами соответствующих номиналов предыдущих лет выпуска и обязательны к приему по их нарицательной стоимости всеми физическими и юридическими лицами на всей территории Украины.
В Украине вводят в обращение обновленные банкноты гривны
НБУ к 33-й годовщине Независимости Украины выпустил модифицированные банкноты национальной валюты, дополнив их дизайн лозунгом современной Украины: "Слава Украине! Героям слава!"
Нацбанк начал вводить в обращение модифицированные банкноты:
- с 8 августа 2024 года – номиналами 500 и 1000 гривен;
- с 23 августа 2024 года – номиналом 50 гривен.
Также планируется заменить банкноты номиналами в 100 и 200 гривен.
Также регулятор заменяет банкноты номиналами 50 и 200 гривен старого образца на банкноты аналогичных номиналов современного поколения.