В Украине вводят в обращение обновленные банкноты гривны: что изменится

Национальный банк к 33-й годовщине Независимости Украины выпустил модифицированные банкноты национальной валюты, дополнив их дизайн лозунгом современной Украины: «СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!».

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметил глава НБУ Андрей Пышный, национальная валюта вместе с другими государственными символами является атрибутом, определяющим независимое государство.

"Деньги – не просто платежное средство или мера стоимости. Это символы государства, которые каждый из нас ежедневно держит в руках. Поэтому, отдавая должное несокрушимости нашего народа, запечатлевая этот переломный момент в рождении украинской нации, который мы сегодня проживаем, мы добавляем на все. банкноты наш лозунг, звучащий по всему миру", – подчеркнул Пышный

Когда появятся в обращении

Отмечается, что НБУ в рамках планового выпуска будет постепенно вводить в обращение модифицированные банкноты:

с 8 августа 2024 года – номиналами 500 и 1000 гривен;

с 23 августа 2024 года – номиналом 50 гривен;

в следующих годах – номиналами 20, 100 и 200 гривен.

Регулятор будет подкреплять банки и СИТ-компании модифицированными банкнотами с даты их введения в обращение для дальнейшей их выдачи клиентам.

Нужно ли обменивать банкноты старого образца?

В НБУ сообщают, что модифицированные банкноты как законное платежное средство будут обращаться вместе с другими банкнотами соответствующих номиналов предыдущих лет выпуска и обязательны к приему по их нарицательной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины для всех видов. платежей и зачисление на счета

Как отмечают в регуляторе, украинцам не нужно специально обменивать банкноты старого образца.

"Модифицированные банкноты будут выпускаться в рамках планового выпуска на замену изношенных и поврежденных банкнот для обеспечения наличного обращения необходимыми объемами наличных средств соответствующих номиналов и повышения качества наличных денег в обращении", — подчеркивают в НБУ.

Там добавляют, что постепенно модифицированные банкноты гривны будут заменять в обращении банкноты образцов 2014-2019 годов, которые имеют признаки износа.

О дизайне новых банкнот

В правой верхней части на оборотной стороне модифицированных банкнот размещен патриотический лозунг: "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!".

Соответственно, все остальные элементы дизайна и защиты модифицированных банкнот соответствуют банкнотам номиналами 500 гривен образца 2015 года, 1 000 гривен образца 2019 года и 50 гривен образца 2019 года, изображения и описания которых размещены на страницах официального интернет-представительства Национального банка Украины.

Кроме того, на лицевой стороне модифицированных банкнот размещена подпись главы Национального банка Украины Андрея Пышного, на обратной – год выпуска.

Отметим, с 1 августа 2024 года Национальный банк начал изымать из обращения банкноты номиналом 500 гривен образцов 2003-2007 годов для постепенной замены на банкноты образца 2014 года и последующих лет выпуска.

Напомним, в наличном обороте Украины по состоянию на 1 июля 2024 года находилось 800,9 млрд грн – это на 36,5 млрд грн или на 4,8% больше, чем на начало 2024 года (на 01.01.2024 – 764,4 млрд грн ). При этом больше всего в наличном обращении находится банкнот номиналом 500 гривен.