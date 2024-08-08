НБУ ввел в обращение новую памятную монету тиражом 10 млн штук: кому она посвящена

В День войск связи, 8 августа, Национальный банк Украины презентовал новую оборотную памятную монету "Войска связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины".

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что новая памятная монета продолжает серию "Вооруженные Силы Украины" и посвящается украинским воинам-связям.

О дизайне монеты

Монета номиналом 10 гривен имеет обычный, образец 2018 года, аверс и тематический реверс.

На нем по кругу содержатся надписи "ВОЕНСВЯЗИ И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ВСУ" и лозунг ее военнослужащих: "СИЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЬ СВЯЗЬ!".

В центре композиции, словно щит, защищающий информационное пространство, изображена эмблема Войск связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины, в ее основе – восьмилучевая звезда в окружении крестообразно расположенных орбит и перекрещенных молний.

На заднем плане – схематически изображены лабиринты, символизирующие передачу зашифрованных данных через запутанные защитные системы киберпространства, где идет невидимая война.

Оборот монеты

Национальный банк будет постепенно подкреплять оборотными памятными монетами банки и СИТ-компании для последующей их выдачи клиентам. Эти монеты будут приниматься от клиентов как обычные оборотные монеты номиналом 10 гривен.

Постепенно в наличное обращение будет введено почти 10 млн. штук таких оборотных памятных монет.

В то же время, часть тиража оборотной памятной монеты "Войска связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины" будет сформирована в специально оформленные ролики. Ролик будет содержать 25 таких оборотных памятных монет. На специально оформленной сувенирной бумаге, в которой упакован каждый ролик, размещены изображения эмблемы Войск связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины и элементы, имитирующие лабиринты зашифрованных данных. Тираж роликов – 20 тысяч штук.

В интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка реализация таких роликов оборотных памятных монет в сувенирной упаковке начнется с 09 августа 2024 года.

Реализация банками-дистрибьюторами (их перечень указан на странице официального Интернет-представительства Национального банка ) будет осуществляться постепенно, по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ. Более подробную информацию о начале реализации и точках продаж можно узнать на их официальных сайтах.

Кому еще Нацбанк посвящал монеты

Национальный банк ввел свою нумизматическую программу, чтобы отмечать юбилейные даты, памятные события Украины и мира. Вся продукция производится на Банкнотно-монетном дворе Национального банка. Памятные монеты обладают художественной ценностью. Их чеканят из драгоценных и драгоценных металлов ограниченными тиражами.

Национальный банк Украины 25 июня 2024 ввел в обращение новую оборотную памятную монету "Медицинские силы Вооруженных Сил Украины".

13 апреля ко Дню работника оборонно-промышленного комплекса НБУ ввел в обращение новую памятную монету номиналом 5 гривен "Украинский хлопок. Нептун". Также НБУ выпустил 10-гривневые монеты, посвященные Командованию объединенных сил ВСУ. Эти монеты можно будет встретить в обычном обращении, потому что их тираж 10 миллионов штук.

Кроме того, Нацбанк чеканил монеты в честь железнодорожников ("Страна супергероев. Спасибо железнодорожникам!"), волонтеров ("Страна супергероев. Спасибо волонтерам!") и энергетикам ("Страна супергероев. Спасибо энергетикам!").

А 29 мая 2024 года Национальный банк Украины представил новую оборотную памятную монету под названием "Государственная специальная служба транспорта". Эта монета посвящена одноименному военному формированию, входящему в состав системы Министерства обороны Украины.