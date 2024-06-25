В Украине ввели в обращение новую памятную монету тиражом 10 млн штук: кому она посвящена

Национальный банк Украины 25 июня 2024 ввел в обращение новую оборотную памятную монету "Медицинские силы Вооруженных Сил Украины".

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Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что эта монета продолжает серию "Вооруженные Силы Украины" и посвящена самоотверженному труду военных медиков, обеспечивающих квалифицированную и специализированную медицинскую помощь как военнослужащим, так и гражданскому населению, оказавшемуся в зоне боевых действий.

О дизайне монеты

Памятная монета "Медицинские силы Вооруженных Сил Украины" имеет номинал 10 гривен. Она изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покровом, масса – 6,4 г, диаметр – 23,5 мм, тираж – 10 000 000 штук (в том числе 500 000 штук в сувенирной упаковке). Группа монеты – рифленая.

Аверс монеты – идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года, на нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и герб Украины.

На реверсе монеты по кругу размещены надписи: ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И МИЛОСЕРДЬЕ и МЕДИЦИНСКИЕ СИЛЫ ВОРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ. В центре композиции рельефно изображена эмблема Командования Медицинских сил ВСУ, в основе которой – "британский" геральдический щит. Центральным элементом щита является крест, на который наложена стилизованная змея, обвивающая ныряльщик. Крест символизирует признанный в Европе и мире знак всесторонней помощи и защиты, а обвивающая ныряльщик змея – символ медицинских сил. На заднем плане схематически изображены пиксели камуфляжа.

Об обращении и реализации монеты

Как сообщают в НБУ, регулятор будет постепенно подкреплять оборотными памятными монетами банки и СИТ-компании для последующей их выдачи клиентам. Эти монеты будут приниматься от клиентов как обычные оборотные монеты номиналом 10 гривен.

Как и все другие оборотные монеты Украины, оборотная памятная монета "Медицинские силы Вооруженных Сил Украины" обязательна к приему по ее номиналу для всех видов наличных платежей и зачисления на счета.

Постепенно в наличное обращение будет введено почти 10 млн. штук таких оборотных памятных монет.

В то же время, часть тиража оборотной памятной монеты "Медицинские силы Вооруженных Сил Украины" будет сформирована в специально оформленные ролики.

В ролик будет входить 25 оборотных памятных монет "Медицинские силы Вооруженных Сил Украины". На специально оформленной сувенирной бумаге, в которую упакован каждый ролик, размещены изображения эмблемы Командования Медицинских сил ВСУ и элементы пиксельного камуфляжа. Тираж роликов – 20 тысяч штук.

Реализация роликов оборотных памятных монет в сувенирной упаковке в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка и банках-дистрибьюторах (их перечень указан на странице официального Интернет-представительства Национального банка ) начнется со 2 июля 2024 года.

Кому еще Нацбанк посвящал монеты

Национальный банк ввел свою нумизматическую программу, чтобы отмечать юбилейные даты, памятные события Украины и мира. Вся продукция производится на Банкнотно-монетном дворе Национального банка. Памятные монеты обладают художественной ценностью. Их чеканят из драгоценных и драгоценных металлов ограниченными тиражами.

13 апреля ко Дню работника оборонно-промышленного комплекса НБУ ввел в обращение новую памятную монету номиналом 5 гривен "Украинский хлопок. Нептун". Также НБУ выпустил 10-гривневые монеты, посвященные Командованию объединенных сил ВСУ. Эти монеты можно будет встретить в обычном обращении, потому что их тираж 10 миллионов штук.

Кроме того, Нацбанк чеканил монеты в честь железнодорожников ("Страна супергероев. Спасибо железнодорожникам!"), волонтеров ("Страна супергероев. Спасибо волонтерам!") и энергетикам ("Страна супергероев. Спасибо энергетикам!").

А 29 мая 2024 года Национальный банк Украины представил новую оборотную памятную монету под названием "Государственная специальная служба транспорта". Эта монета посвящена одноименному военному формированию, входящему в состав системы Министерства обороны Украины.