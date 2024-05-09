НБУ решил увеличить долю интернет-продаж памятных монет и разрешил их продавать Ощадбанку и ПУМБу

Национальный банк Украины изменил распределение тиражей памятных монет и сувенирной продукции между существующими каналами продаж. Это необходимо, чтобы повысить прозрачность реализации нумизматической продукции и удовлетворить спрос клиентов на нее, говорится в сообщении регулятора.

Теперь через интернет-магазин Национального банка будет реализовываться 60% от общего объема нумизматической продукции (ранее реализовывалось 50%). Вместе с тем, до 30% уменьшается доля реализации памятных монет через официальные банки-дистрибьюторы (было – 40%).

Остальные – 10% – от общего объема нумизматической продукции по-прежнему остаются для обеспечения представительских потребностей Национального банка.

Несмотря на уменьшение части реализации монет через официальные банки-дистрибьюторы, их перечень расширился. После подписания необходимых договоров с Нацбанком, реализацию памятных монет Украины и сувенирной продукции начнут еще Ощадбанк и ПУМБ, имеющие разветвленную сеть отделений и широкую клиентскую базу.

Кроме этих банков, в список банков-дистрибьюторов по продаже нумизматической продукции входят еще ПриватБанк, Укргазбанк и Таскомбанк. В то же время, Радабанк после подписания договора о расторжении будет осуществлять реализацию нумизматической продукции Национального банка на общих условиях.

Также Национальный банк пересмотрел договоры с банками-дистрибьюторами и предоставил им право самостоятельно устанавливать надбавку к розничной цене НБУ на нумизматическую продукцию, но не выше 150%. Как считает регулятор, это приблизит работу к международной практике, будет развивать конкурентные условия, повысит уровень клиентского сервиса и позволит банкам покрывать свои операционные и логистические расходы.

Среди новшеств также равномерное распределение тиражей: каждый из банков-дистрибьюторов будет получать для реализации 6% от общего тиража нумизматической продукции.

Национальный банк в свою очередь обязуется проводить регулярный мониторинг остатков нереализованной продукции и уровня цен ее продажи в банках-дистрибьюторах.

Какие памятные монеты выпустил Нацбанк в период полномасштабной войны

Национальный банк ввел свою нумизматическую программу, чтобы отмечать юбилейные даты, памятные события Украины и мира. Вся продукция производится на Банкнотно-монетном дворе Национального банка. Памятные монеты обладают художественной ценностью. Их чеканят из драгоценных и недрагоценных металлов ограниченными тиражами.

К примеру, 9 мая глава Национального банка Андрей Пышный совместно с Послом ЕС в Украине Катариной Матерновой презентовали памятную монету "День Европы". Монета имеет номинал 5 гривен, изготовлена из нейзильбера, тираж – до 50 тысяч штук.

На аверсе по центру размещен стилизованный трезуб, символ Украины. Слева от него – официальный лозунг Евросоюза: "ЕДИНСТВО В РАЗНООБРАЗИИ". Справа – цветочный орнамент, символизирующий процветание и самобытную культуру украинского государства.

На реверсе на зеркальном фоне - аббревиатуры EU и UA, переплетаясь, создают визуальный символ единства Украины и Европы. Две буквы "U" являются одним целым, формируя образ новой жизни, прорастающей под эгидой Европейского Союза.

Ранее, к годовщине Чернобыльской катастрофы НБУ ввел в обращение памятную монету номиналом 5 гривен "Чернобыль. Возрождение. Аист черный". На реверсе монеты на фоне пейзажа изображен аист черный, над которым вверху птенцы в гнезде. На аверсе – в центре расположено символическое колесо жизни, знаменующее возрождение природы.

13 апреля ко Дню работника оборонно-промышленного комплекса НБУ ввел в обращение новую памятную монету номиналом 5 гривен "Украинский хлопок. Нептун". Также НБУ выпустил 10-гривневые монеты, посвященные Командованию объединенных сил ВСУ. В отличие от памятных монет, выпускаемых относительно небольшим тиражом, эти монеты можно будет встретить в обычном обращении, потому что их тираж 10 миллионов штук.

Кроме того, Нацбанк чеканил монеты в честь железнодорожников ("Страна супергероев. Спасибо железнодорожникам!"), волонтеров ("Страна супергероев. Спасибо волонтерам!") и энергетикам ("Страна супергероев. Спасибо энергетикам!").

А в январе прошлого года две украинские памятные монеты номиналом 5 и 10 гривен даже вошли в десятку лучших монет мира по итогам международного конкурса "Монета года" . Монеты одержали победу в номинациях "Самая художественная монета года" и "Лучшая монета о современном событии" соответственно.