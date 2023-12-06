В Украине запустили в обращение многомиллионный тираж новой 10-гривневой монеты (ФОТО)

Национальный банк Украины 6 декабря по случаю Дня Вооруженных сил Украины представил новую оборотную памятную монету "Командование объединенных сил ВСУ". Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Представили новую монету глава финрегулятора Андрей Пышный и командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Кроме того, в презентации принял участие военнослужащий и Герой Украины полковник Вячеслав Пятаков.

Отметим, что Командование объединенных сил ВСУ является отдельным органом военного управления стратегического уровня всеми межвидовыми и межведомственными группировками войск (сил) для проведения объединенных операций по заданию верховного главнокомандующего и Генерального штаба ВСУ.

Аверс новой монеты идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. На нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и герб Украины.

Фото: НБУ Фото: НБУ Фото: НБУ Фото: НБУ

На реверсе монеты в центре изображена эмблема Командования объединенных сил ВСУ. Как и все другие оборотные монеты Украины, она обязательна к приему по номиналу для всех видов наличных платежей и при зачислении на счета. Дизайн реверса монеты выполнила Татьяна Балута. Скульптором стал Владимир Демьяненко.

"На монете мы изобразили эмблему Командования объединенных сил ВСУ – традиционное казацкое оружие – пернач на фоне двух скрещенных сабель. Этот шеврон, воплощенный в монете, очень четок и выразителен. Ведь на самом деле вы являетесь теми, кто унаследовал столетнюю победу украинского воинства". – отметил Пышный.

Монета изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покровом. Ее масса составляет 6,4 г, диаметр – 23,5 мм, тираж – 10 миллионов штук (в том числе 500 тысяч в сувенирной упаковке). Группа монеты – рифленая. Ее будут постепенно вводить в обращение с 6 декабря.

В то же время, упомянутая часть тиража будет сформирована в специально оформленные ролики (20 тысяч штук) из 25 монет каждый. На специально оформленной сувенирной бумаге, в которой упакован каждый ролик, будет изображена эмблема Командования объединенных сил ВСУ.

Продажа такого сувенира начинается уже с 6 декабря. В частности, 10 тысяч роликов будут реализованы через интернет-магазин нумизматической продукции Нацбанка. Банки-дистрибьюторы (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк и Приватбанк) будут продавать их по мере отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ. Более подробная информация о начале реализации и точках продаж должна быть сообщена на их сайтах.

Напомним также, что в сентябре НБУ решил продлить срок обмена монет мелких номиналов и банкнот гривны старых образцов на новые до конца действия военного положения в Украине и еще в течение трех месяцев после него, хотя ранее планировалось прекратить его с октября.