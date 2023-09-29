НБУ продлил обмен мелких монет и старых банкнот гривны до конца войны

Национальный банк Украины решил продлить срок обмена монет мелких номиналов и банкнот гривны старых образцов до конца действия военного положения в Украине и еще в течение трех месяцев (90 дней) после его прекращения или отмены. Ранее планировалось прекратить обмен с 1 октября.

Как сообщает регулятор, это предусмотрено постановлением его правления №119 от 28 сентября, которое уже вступило в силу. Речь идет о разменных монетах номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнотах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска.

"Они уже долгое время изымаются из обращения, их не принимают при наличных расчетах за товары и услуги. Благодаря продлению срока украинцы будут иметь больше времени для обмена. Особенно это важно для граждан, вынужденных покинуть свои дома из-за войны или находящихся на временно оккупированной территории", - указывают в НБУ.

Где можно обменять старые и мелкие деньги

Обмен осуществляется на другие монеты и банкноты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам (для разменных монет). Обменять монеты мелких номиналов и банкноты гривны старых образцов до 2003 года можно бесплатно и без ограничений в подразделениях Нацбанка.

Они расположены по адресу: Киев: Контрактовая площадь, 2А; Днепр: улица Воскресенская, 13; Львов: улица Коперника, 4; Одесса: улица Ришельевская, 8; Харьков: Театральная площадь, 1; Хмельницкий: улица Владимирская, 91.

Также обмен осуществляется в ряде отделений уполномоченных банков (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ). Актуальную информацию, в каких отделениях и филиалах можно осуществить обмен, нужно смотреть на официальных сайтах этих банков.

Сколько мелких монет и старых купюр осталось в обращении

По данным НБУ, по состоянию на сегодняшний день в обращении остается почти 7,2 миллиарда монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. С начала изъятия из обращения осуществлен обмен менее 220 миллионов таких монет. В частности, за последний месяц было обменено более 3 миллионов штук.

Банкноты старого образца, введенные в обращение до 2003 года, остается в обращении совсем мало, около 1,5% от общего количества всех банкнот в обращении. За 2020–2023 годы был осуществлен обмен 400 тысяч таких банкнот, в том числе 8,4 тысячи – в течение сентября этого года.

Напомним, что монеты 1, 2 и 5 копеек не принимаются для наличных расчетов: они перестали быть платежным средством с 1 октября 2019 года и изымаются из наличного оборота.

Также с 1 октября 2020 года из оборота изымаются монеты номиналом 25 копеек и завершается процесс изъятия банкнот номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска.

Как указывают в НБУ, это часть комплексного решения по оптимизации регулятором номинального ряда банкнот и монет гривны, направленного на повышение защиты и качества денег и упрощение наличных расчетов.