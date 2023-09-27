В Украине прекращают обмен некоторых монет и банкнот: НБУ предупредил о сроках

Национальный банк Украины предупредил, что с 1 октября 2023 невозможно будет обменять некоторые выведенные из обращения монеты и банкноты. Получить новые гривни вместо старых можно напрямую у НБУ, а также у уполномоченных банков.

"Решение об их изъятии из наличного обращения – часть комплексного решения по оптимизации Национальным банком Украины номинального ряда банкнот и монет гривни. Это повысит защиту и качество денег и сделает наличные расчеты более комфортными и простыми”, - объясняют в пресс-службе НБУ.

Какие монеты и банкноты вывели из обращения в Украине

С 2019 года НБУ постепенно приступил к выводам монет и банкнот гривни образцов до 2003 года. Регулятор давал время, чтобы граждане могли обменять старые деньги на новые. Сроки истекают 30 сентября 2023 года. Это последний день, когда можно будет обменять монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска.

Однако следует обратить внимание, что 30 сентября – это суббота, соответственно большинство отделений банков не будут работать.

С 1 октября указанными банкнотами и монетами гривни, выпущенными до 2003 года, не только нельзя будет рассчитаться, но и не будет возможности их обменять на платежные средства.

Где можно обменять старые гривни

В Национальном банке Украины по следующим адресам:

в Киеве: Контрактовая пл., 2А;

в Днепре: ул. Воскресенская, 13;

во Львове: ул. Коперника, 4;

в Одессе: ул. Ришельевская, 8;

в Харькове: Театральная пл., 1;

в Хмельницком: ул. Владимирская, 91.

В отделениях уполномоченных банков:

АО "Ощадбанк";

АО КБ "ПриватБанк";

АО "Райффайзен Банк";

АО "ПУМБ".

В каких именно отделениях банков можно обменять выведенные из обращения гривны, следует узнавать непосредственно у представителей банков. Некоторые отделения, например ПриватБанка, работают в выходные дни.

Обмен выведенных из обращения денег - есть ли комиссия

Из обращения вывели 1, 2, 5 и 25 копеек и банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов всех лет выпуска до 2003 года. Украинцы, у которых остались такие деньги, могут их обменять на банкноты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам (для разменных монет). Важно, что обмен в НБУ, и в отделениях уполномоченных банков осуществляют без взыскания комиссии .

Какие гривни выводят из обращения и почему

Национальный банк придерживается стратегии замены старых банкнот на новые денежные знаки. В частности, с начала 2023 года банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 грн. образцов 2003-2007 годов постепенно заменяют монетами номиналами 5 и 10 грн. образца 2018 года. Также в обращении обновляются банкноты номиналами 20 и 100 грн нового поколения.

Несмотря на постепенное выведение из обращения, такие банкноты остаются платежными средствами в Украине.

В НБУ называются две основные причины такого решения: