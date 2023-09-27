В Україні припиняють обмін деяких монет та банкнот: НБУ попередив про терміни

Національний банк України попередив, що з 1 жовтня 2023 року неможливо буде обміняти деякі виведені з обігу монети та банкноти. Отримати нові гривні замість старих можна безпосередньо в НБУ, а також в уповноважених банків.

“Рішення про їх вилучення з готівкового обігу – частина комплексного рішення з оптимізації Національним банком України номінального ряду банкнот та монет гривні. Це підвищить захист і якість грошей та зробить готівкові розрахунки комфортнішими і простішими”, - пояснюють в пресслужбі НБУ.

Які монети та банкноти вивели з обігу в Україні

З 2019 року НБУ поступово почав виводи монети та банкноти гривні зразків до 2003 року. Регулятор давав час, аби громадяни могли обміняти старі гроші на нові. Терміни спливають 30 вересня 2023 року. Це останній день, коли можна буде обміняти монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску .

Проте слід звернути увагу, що 30 вересня - це субота, відповідно більшість відділень банків не працюватимуть.

З 1 жовтня вказаними банкнотами і монетами гривні, випущеними до 2003, не лише не можна буде розрахуватися, але й не буде можливості їх обміняти на платіжні засоби.

Де можна обміняти старі гривні

У Національному банку України за такими адресами:

у Києві: Контрактова пл., 2А;

у Дніпрі: вул. Воскресенська, 13;

у Львові: вул. Коперника, 4;

у Одесі: вул. Рішельєвська, 8;

у Харкові: Театральна пл., 1;

у Хмельницькому: вул. Володимирська, 91.

У відділеннях уповноважених банків:

АТ “Ощадбанк”;

АТ КБ “ПриватБанк”;

АТ “Райффайзен Банк”;

АТ “ПУМБ”.

В яких саме відділення банків можна обміняти виведені з обігу гривні, слід дізнаватися безпосередньо у представників банків. Деякі відділення, наприклад, ПриватБанку, працюють у вихідні дні.

Обмін виведених з обігу грошей - чи є комісія

З обігу вивели 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків всіх років випуску до 2003 року. Українці, в яких залишилися такі гроші, можуть їх обміняти на банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет). Важливо, що обмін в а НБУ, і у відділеннях уповноважених банків здійснюють без стягнення комісії.

Які гривні виводять з обігу та чому

Національний банк притримується стратегії заміни старих банкнот на нові грошові знаки. Зокрема, з початку 2023 року банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 грн зразків 2003-2007 років поступово замінюють монетами номіналами 5 та 10 грн зразка 2018 року. Також в обігу оновлюють банкноти номіналами 20 та 100 грн нового покоління.

Незважаючи на поступове виведення з обігу, такі банкноти залишаються платіжними засобами в Україні.

В НБУ називаються дві основні причини такого рішення: