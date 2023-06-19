Обмін "зношених" доларів урегулюють: в НБУ анонсували зміни до правил

Національний банк України провів консультації з обмінниками та з банками щодо питання обміну іноземної валюти, а саме доларів США. На основі отриманих результатів регулятор готує зміни до правил, аби вирішити проблему з відмовою в безкомісійному обміні "старих" і "зношених" доларових купюр.

Про це повідомив член ради НБУ Василь Фурман під час брифінгу в Media Center Ukraine.

За його словами, в суспільстві існує багато міфів, основний з них говорить про те, що нібито "існує заборона на обмін купюр 1996 року випуску". Водночас Фурман провів власний експеримент: телефонував до приватних та державних банків з приводу обміну валюти.

"У цьому питанні (з роком випуску — Delo.ua) жодних проблем немає. Натомість над питанням трактування ступеня зношеності купюр зараз активно працюють. Цього тижня представники НБУ спілкувалися на цю тему з керівниками небанківських фінустанов та банків. За підсумками дискусії дійшли висновку, що найближчим часом це питання буде вирішене. Люди не повинні хвилюватися”, — запевнив Фурман.

Він уточнив, що НБУ вже вирішив, які кроки необхідно зробити для вирішення проблеми з відмовою у обміні "зношених" доларів, але які саме, наразі не може уточнити.

Відомо, що в Україні банки й обмінники можуть відмовити клієнтам в обміні готівкової валюти, якщо ті мають ознаки зношеності, помітки, штампи чи інші ушкодження. Від початку війни такі купюри часто не беруть у більшості обмінників, а також у касах комерційних і навіть у державних банках.

ПриватБанк з кінця травня офіційно призупиняв прийом готівкових доларів та євро у своїх терміналах. Проте згодом прийняв рішення про повернення послуги з 22 червня 2023 року.

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