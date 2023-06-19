37 гривень за долар до кінця червня. Як валютний ринок справляється з літнім застоєм

Курс гривні міцно засів у межах 36,9-37,3 грн/дол. І з великою ймовірністю такий коридор збережеться не тільки найближчими тижнями, а й у принципі до осені.

Готівковий курс гривні впевнено увійшов до "літнього" бічного тренду. З початку червня національна валюта знаходиться у вузькому діапазоні в межах від 36,9 до 37,3 грн/дол.

Фінансові експерти зберігають для гривні досить бадьорі прогнози та вважають, що ринок у такому розміреному стані залишиться ще як мінімум місяць-півтора. Підтверджує ці очікування і Нацбанк, який уже перейшов до конкретних кроків у бік валютної лібералізації і заявив, що готовий знижувати облікову ставку раніше, ніж планувалося.

Державні банки задають ринку темп

Валютний ринок останніми місяцями став передбачуваним і навіть певною мірою нудним. Готівковий курс впритул зблизився з офіційним. Це відбувається як за рахунок тієї валюти, яка надходить від вкладників, які оформили конвертаційні депозити, так і завдяки тим заходам НБУ, які спрямовані на сковування вільної ліквідності в банках.

"Поява депозитних сертифікатів під 25% (їх НБУ ввів у квітні) вже суттєво позначилася на депозитних ставках. На початок червня максимальні ставки за гривневими депозитами з терміном від 3 до 12 місяців "зачепилися" за позначку 20-21%. І, як наслідок, понад 70% нових депозитів – це депозити під найвищі відсотки за умови розміщення коштів на строк від 9 місяців до 1 року", – розповідає Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства банку "Глобус».

Крім того, як зазначає економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза, державні банки (Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк та Укрексімбанк) фактично формують "якірний" готівковий курс, до якого прив'язується решта ринку. Це теж одна із причин, чому гривня планомірно зміцнювалася з початку року: держбанки планомірно притискали готівковий курс до офіційного.

Готівковий курс UAH/USD у держбанках на 17 червня 2023 року

Банк Курс покупки, грн/дол. Курс продажу, грн/дол. Приватбанк 36,75 37,25 Ощадбанк 36,75 37,55 Укргазбанк 36,80 37,25 Укрексімбанк 36,55 37,25

На безготівковому ринку активність зберігається приблизно на рівні травня. Але при цьому середньоденні обсяги продажу валюти на міжбанку у червні зросли порівняно з травнем із 177 до 184 млн дол. У той же час, обсяги купівлі (попиту) залишилися незмінними – близько 215 млн дол. на день.

Таким чином Нацбанк зараз витрачає на інтервенції дещо менше, ніж раніше. У середньому НБУ продає на міжбанку порядку 450 млн дол. на тиждень. Для порівняння, у січні-лютому щотижня регулятор спалював на підтримку курсу 600-700 млн дол.

Обсяг валютних інтервенцій НБУ

Дані НБУ

Нацбанк готовий до валютних пом'якшень

У другій половині червня готівковий курс, як і раніше, перебуватиме на межі 37 грн/дол. та 40 грн/євро. "Цілком можливо, що готівковий курс час від часу перетинатиме ці позначки у бік офіційного, але з обов'язковим поверненням до умовного коридору 37-38 грн/дол. та 40-41 грн/євро. Різниця між курсом купівлі та продажу істотно не зміниться – до 0,2-0,3 грн., а щоденні коливання не перевищать 0,3-0,5 грн.", – вважає Тарас Лєсовий.

На користь стабільності, як і раніше, гратимуть достатня пропозицію валюти у банках та в обмінних пунктах, монетарна політика Нацбанку та макрофінансова допомога від зовнішніх партнерів.

В Україну щомісяця надходить 3,5-4 млрд дол. Ці кошти не лише допомагають балансувати валютний ринок та накопичувати міжнародні резерви Нацбанку (їхній обсяг у травні зріс на 4% до 37,3 млрд дол.), а й повертати зовнішні борги. За 5 місяців 2023 року Україна витратила на погашення державного боргу та покриття дефіциту бюджету близько 19,8 млрд дол.

Певний оптимізм вселив і Нацбанк. 15 червня відбулося засідання правління НБУ , яке було присвячене питанням монетарної політики. Нацбанк залишив незмінною облікову ставку (її рівень, як і раніше, 25%), мотивувавши це тим, що вона відіграє важливу роль у забезпеченні стійкості валютного ринку. А ще НБУ підтвердив, що його поточна монетарна політика приносить свої плоди і забезпечує зростання дохідності гривневих інструментів.

Також Нацбанк із 16 червня впровадив деякі валютні послаблення. Він дав можливість резидентам переказувати за кордон кошти для погашення окремих категорій зовнішніх кредитів та позик.

Але найважливіше, що НБУ заявив про готовність розпочати зниження облікової ставки раніше , ніж це передбачав квітневий макропрогноз (згідно з цим прогнозом, зниження заплановане на 4 квартал 2023 року). Голова Нацбанку Андрій Пишний уточнив, що перегляд облікової ставки буде можливим, якщо зростання реальної дохідності гривневих інструментів і зниження ризиків для курсової стійкості "...відбуватиметься швидше, ніж очікувалося".