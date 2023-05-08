В НБУ спрогнозували, коли очікувати зниження облікової ставки

Комітет з монетарної політики Національного банку України (КМП) прогнозує, що поліпшення макроекономічних умов та уповільнення темпів зростання цін стануть аргументами для початку поступового зниження облікової ставки.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Уточнюється, що друга умова передбачає покращення прогнозу інфляції до рівня нижче 15% на кінець року навіть з урахуванням ризиків.

"Унаслідок подальшого сповільнення інфляції та поліпшення інфляційних очікувань реальна дохідність гривневих інструментів зростатиме, а відповідно вони залишатимуться привабливими навіть за помірного зниження номінальних процентних ставок", — зазначають в НБУ.

КМП також дійшов висновку, що швидший початок зниження облікової ставки дасть змогу зробити його більш поступовим, ніж пропонується в базовому сценарії макроекономічного прогнозу, що зменшить загрози для фінансової стабільності.

Деякі члени комітету допускають, що стрімкіше, ніж очікується, зниження інфляції дасть змогу НБУ знизити облікову ставку до 18% на кінець цього року і до 14% у 2024 році. Інші мають думку, що наразі існують передумови для зниження ставки до 20% на кінець цього року і до 16% у наступному році.

Нагадаємо, 27 квітня в НБУ заявили про збереження регулятором облікової ставки на рівні 25%. Правління НБУ приймає таке рішення вже всьоме (ставку з 10% до 25% підвищили на початку червня минулого року).