Нацбанк зберіг стару облікову ставку, а інфляція сповільниться швидше, ніж очікувалось

Правління Нацбанку прийняло рішення зберегти стару облікову ставку на рівні 25%, повідомив очільник регулятора Андрій Пишний на брифінгу 16 березня. Також НБУ запровадить комплекс додаткових заходів для посилення конкуренції банків за строкові депозити населення.

За словами Пишного, такі кроки сприятимуть подальшому підвищенню привабливості гривневих заощаджень, підтриманню стійкості валютного ринку та формуватимуть передумови для пом’якшення обмежень на ньому. Це дасть змогу захистити заощадження громадян від інфляційного знецінення і забезпечить зниження цінового тиску.

Пишний також відмітив, що інфляція на початку 2023 року сповільнюється швидше, ніж очікував Національний банк, але залишається високою.

"Інфляція в Україні сповільнюється другий місяць поспіль – у лютому до 24,9% у річному вимірі. Зниження інфляції розпочалося раніше та відбувається швидше, ніж прогнозував Нацбанк. Цьому, зокрема, сприяли збільшення пропозиції продовольства та пального, швидке відновлення енергетичної системи після атак росії, слабший споживчий попит", – сказав він.

Зростання споживчих цін і здешевшання гривні також значною мірою стримується коштом наступних чинників:

фіксації офіційного курсу гривні;

тарифів на житлово-комунальні послуги;

утримання облікової ставки на рівні 25%;

підвищення нормативів обов’язкового резервування;

запровадження нових депозитних продуктів;

калібрування валютних обмежень.

"Це позначилося на поліпшенні інфляційних та курсових очікувань. Позитивний вплив мало і повне припинення емісійного фінансування бюджету з початку року. Попри це, інфляція все ще залишається високою, а тиск з боку витрат бізнесу – значним. Окремі чинники, що стримували інфляцію впродовж кількох минулих місяців, можуть мати короткостроковий характер", – каже голова НБУ.

Пишний одав, що зростання пропозиції продовольства та швидша стабілізація ринку пального значною мірою зумовлювалися теплою зимою. Він підкреслив, що Інфляція знижуватиметься надалі, у тому числі завдяки заходам Національного банку з посилення привабливості гривневих активів і підтримання курсової стабільності.