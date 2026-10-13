Два кораблі біля берегів Болгарії уражені дронами: країна викликає посла РФ і звертається до НАТО

Два судна біля узбережжя Болгарії на Чорному морі були атаковані дронами, у результаті одне з них затонуло.

Як пише Dilo, про це повідомив прем’єр-міністрБолгарії Румен Радєв.

За його словами, уночі по судну Chelsea 3, яке плавало під прапором Мальти й було зареєстроване в Одесі, вдарили три БпЛА. Усіх 15 членів екіпажу, зокрема сімох українців, доставили до порту міста Варна, п’ятьом із них знадобилася медична допомога.

Крім того, за 31,4 кілометра від узбережжя Болгарії дрони також уразили ще одне судно — воно затонуло, а врятувати вдалося одного члена екіпажу.

Радєв зауважив, що наразі немає точної інформації, хто саме стоїть за атаками по суднах. Утім очільник болгарського уряду наголосив, що "логіка підказує", що результат цього може бути вигідним для Росії.

На тлі цього прем'єр-міністр Болгарії оголосив про плани обговорити інцидент із російським послом та генеральним секретарем НАТО для встановлення обставин і походження атак.

"Наші постійні представники при НАТО та ЄС були проінформовані. Болгарія продовжує шукати підтримку для проведення розслідування цих нападів з метою встановлення країни походження дронів. Ми також звертаємося по допомогу для посилення спостереження за повітряним та морським простором і підвищення наших можливостей реагування", — підкреслив Радєв.

Реакція України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на удар Росії на комерційні судна поблизу територіальних вод Болгарії і закликав посилити тиск на РФ.

“Останній удар Росії на комерційні судна поблизу територіальних вод Болгарії, внаслідок якого постраждали громадяни України та Азербайджану, знову демонструє свідому зневагу Москви до життя цивільних і безпеки судноплавства в Чорному морі", - заявив голова МЗС.

Він закликав партнерів посилити тиск на Росію, посилити санкції та вжити рішучих заходів, щоб притягнути її до відповідальності та захистити свободу судноплавства.

"Чорне море є життєво важливою артерією глобальної продовольчої безпеки. Росія атакує його, аби перетворити голод на зброю та тримати світ у заручниках. На це необхідно відповісти рішучими діями”, - резюмував Сибіга.

Нагадаємо, тиждень тому біля берегів Болгарії також було атаковано два цивільних судна. Одне з них затонуло після серйозних пошкоджень, на другому – виникла пожежа, його екіпаж із 18 осіб вдалося врятувати.