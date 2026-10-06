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Дата публікації

Росія вдарила по цивільному судну в Чорному морі: є загиблий та поранені

атака на судно
Наслідки чергової ворожої атаки на цивільне судноплавство в Чорному морі / Одеська ОВА

6 жовтня внаслідок атаки російського дрона було пошкоджено комерційне судно під прапором Маршаллових островів. Одна людина загинула, ще семеро отримали травми.

Як пише Dilo, про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, цивільне судно було завантажене рапсовою олією. Внаслідок удару на ньому виникло загорання надбудови.

Через атаку одна людина загинула, ще семеро постраждали.

 Кіпер наголосив, що подібні удари РФ по портовій інфраструктурі порушують міжнародне право та загрожують світовій продовольчій безпеці.

Нагадаємо, 5 жовтня два російські дрони атакували у Чорному морі цивільне судно, яке належить Туреччині та перевозило кукурудзу. Загинув капітан, ще одна людина вважається зниклою.

Автор:
Світлана Манько

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