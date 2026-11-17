Дві компанії заявили про намір придбати майже всі акції Київського маргаринового заводу, який виробляє продукцію під брендом Olkom. Потенційними покупцями стали дніпровська компанія "Кооп Торг Сервіс" та співвласник "Біо-Фуд" Микита Аверін.

Як пише Dilo, про це повідомляє zaxid.net.

Хто може стати новим власником виробника "Олком"?

Як свідчать повідомлення, оприлюднені в інформаційній системі SMIDA 12 листопада, "Кооп Торг Сервіс" планує придбати 73,31% акцій Київського маргаринового заводу. Ще 24% акцій має намір отримати Микита Аверін.

Цікаво, що повідомлення про наміри придбати акції підприємства з’явилися з різницею лише у 15 хвилин. Обидва потенційні покупці вказали однакову найранішу дату можливого придбання – 16 грудня 2026 року. Водночас продавців акцій та вартість потенційних угод не розкривають.

Зауважимо, що поки що йдеться саме про наміри придбати цінні папери, а не про завершену зміну власників.

Про потенційних покупців

Микита Аверін володіє частками в кількох компаніях, що працюють у харчовій промисловості, металургії та нерухомості. Зокрема, йому належать 5% дніпровського виробника харчових продуктів "Біо-Фуд", 40% компанії "Овочевий світ" у Хмельницькій області та 33% "Інноваційної металургійної компанії", свідчать дані YouControl.

У 2025 році виторг "Біо-Фуд" зріс на 26,5%, до 154 млн грн. Також Аверін володіє по 50% двох дніпровських компаній з нерухомості – "Він Естейт" і "НР Естейт". Його партнер в обох компаніях – Роман Чобанян.

Власники "Кооп Торг Сервіс" – Максим Камінський і Катерина Мелешкова, яким належить по 46,5% компанії. Ще 7% має ТОВ "Полатекс".

"Кооп Торг Сервіс" займається оптовою торгівлею продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. У 2025 році виторг компанії зріс на 10,1%, до 342,6 млн грн, а чистий прибуток становив 10,9 млн грн. Компанія отримала ліцензії на оптову торгівлю алкоголем у 2015–2016 роках, тютюновими виробами – у 2020-му.

Що відомо про Київський маргариновий завод?

Найбільші акціонери Київського маргаринового заводу – Ганна Олексенко з часткою 50,29% та Ольга Олексенко з 43,86%, свідчать дані SMIDA.

Київський маргариновий завод працює з 1949 року та входить до Olkom Group. Підприємство виробляє майонези, маргарини, соуси, кетчупи та соняшникову олію під брендами Olkom, Olkom Style і Смачно як завжди. Група належить Ганні Олексенко, Ользі Олексенко та Ірині Куценко.

У 2025 році виторг заводу скоротився на 2,4%, до 513,4 млн грн. За дев'ять місяців 2026 року підприємство отримало 212,8 млн грн виторгу.

Чи відбудуться угоди та хто зрештою контролюватиме Київський маргариновий завод, стане зрозуміло після подальших корпоративних процедур.

Нагадаємо, російська армія 16 листопада завдала ракетного удару по підприємству харчової промисловості "Королівський смак". Унаслідок атаки на території виробництва сталася пожежа, яка знищила та пошкодила обладнання і запаси готової продукції.