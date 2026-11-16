Росіяни завдали ракетного удару по підприємству відомого виробника олії та соусів

Російська армія 16 листопада завдала ракетного удару по підприємству харчової промисловості "Королівський смак". Унаслідок атаки на території виробництва сталася пожежа, яка знищила та пошкодила обладнання і запаси готової продукції.

Як пише Dilo, про це повідомив директор із звʼязків з громадськістю компанії Геннадій Тертичний.

"Сьогодні внаслідок ракетного ворожого удару підприємство зазнало значних пошкоджень. Нищівний удар спричинив масштабну пожежу, внаслідок якої було знищено та пошкоджено виробниче обладнання, а також втрачено великі обсяги готової продукції", — зазначив Тертичний.

Наразі команда підприємства працює над ліквідацією наслідків влучання.

Що відомо про роботу підприємства

Нещодавно, 13 листопада, компанія “Віктор і К”, яка випускає продукцію під відомою торговою маркою “Королівський Смак”, оголосила про вимушену зупинку виробництва, повне припинення закупівлі всіх видів олійних культур та скорочення працівників.

Головними причинами такого рішення стали постійні проблеми з електропостачанням та ризики ракетних атак, які зробили подальшу роботу підприємства неможливою.

Тертичний назвав це рішення "вимушеним, але необхідним".

Про компанію

"Віктор і К" — це відоме українське підприємство харчової промисловості з Кіровоградської області (смт Власівка), яке спеціалізується на виробництві соняшникової олії, майонезу, соусів та іншої продукції.

Торгова марка "Королівський смак", під якою виготовляється продукція підприємства була зареєстрована у 2001 році.

За даними YouControl, статутний фонд підприємства складає понад 58 млн грн. Його засновником та кінцевим бенефіціарним власником є Віктор Король.

Нагадаємо, у Дніпрі тимчасово зупинив закупівлю та переробку насіння соняшнику олійноекстракційний завод "Потоки".