Відомий виробник продуктів харчування "Королівський Смак" зупиняє виробництво та скорочує персонал

Компанія “Віктор і К”, яка випускає продукцію під відомою торговою маркою “Королівський Смак”, оголосила про вимушену зупинку виробництва, повне припинення закупівлі всіх видів олійних культур та скорочення працівників.

Як пише Dilo, про це повідомив керівник пресслужби підприємства Геннадій Тертичний.

Головними причинами такого рішення стали постійні проблеми з електропостачанням та ризики ракетних атак, які зробили подальшу роботу підприємства неможливою.

"Найважче в цій ситуації те, що ми змушені залишати людей без роботи. Багато хто працює з нами роками, і ми розуміємо, що за кожним працівником стоїть його родина", — зазначив Тертичний.

Він підкреслив, що постійні перебої з електроенергією не дозволяють забезпечити стабільну роботу підприємства, а загроза обстрілів створює додаткові ризики для працівників.

Наразі підприємство завершує відвантаження вже готової продукції зі складів і повністю зупиняє виробничі лінії.

Про компанію

"Віктор і К" — це відоме українське підприємство харчової промисловості з Кіровоградської області (смт Власівка), яке спеціалізується на виробництві соняшникової олії, майонезу, соусів та іншої продукції.

Торгова марка "Королівський смак", під якою виготовляється продукція підприємства була зареєстрована у 2001 році.

За даними YouControl, статутний фонд підприємства складає понад 58 млн грн. Його засновником та кінцевим бенефіціарним власником є Віктор Король.

Нагадаємо, у Дніпрі тимчасово зупиняє закупівлю та переробку насіння соняшнику олійноекстракційний завод "Потоки". У компанії наголосили, що такий крок є вимушеним і спрямований насамперед на гарантування безпеки співробітників, а також на створення належних умов для подальшого стабільного функціонування виробничих потужностей.