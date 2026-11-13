Зупинка заводів "Кернел" може обвалити ціни на соняшник: чи загрожує Україні дефіцит олії

Зупинка всіх олійноекстракційних заводів агрохолдингу "Кернел" та припинення закупівель насіння можуть посилити тиск на внутрішній ринок олійних культур. Інші переробні підприємства також можуть знизити закупівельні ціни, а найбільше це відчують аграрії центральних і східних регіонів України. Орієнтовне зниження може становити 1000-1200 грн за тонну.

Про це Dilo заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук та розповів, чи вплине ситуація з "Кернелом" на дефіцит олії в Україні.

За його словами, коли найбільший переробник зупиняє закупівлі, внутрішній ринок втрачає закупівельну ціну. Як наслідок, інші заводи, які продовжують, працювати будуть також знижувати закупівельні ціни на внутрішньому ринку.

"Коли не працює переробка, соняшник чи соя не можуть чекати місяцями на складах. Тому дуже потрібен прямий експорт для отримання обігових коштів товаровиробниками", - сказав Марчук.

Наскільки можуть знизитися ціни на соняшник

Масштаб зниження залежатиме від регіону. В окремих областях закупівельні ціни можуть просісти на 1000-1200 грн за тонну, прогнозує експерт.

Найбільше ризикують постраждати центральні та східні регіони, де логістика до портів є дорогою. При цьому, як наголосив представник ВАР, закупівельні ціни на олійні культури і без того перебувають нижче собівартості.

12 листопада Електронна зернова біржа України повідомляла, що закупівельні ціни на соняшник в Україні продовжують знижуватися. На ринок одночасно тиснуть російські атаки на переробні заводи, дорожче перевезення та скорочення попиту на соняшникову олію з боку імпортерів.

Цього тижня закупівельні ціни становлять 15 000–16 000 грн/т з ПДВ, або $290–310/т без ПДВ з доставкою на завод за олійності 48%.

Чому аграріям потрібен прямий експорт

За відсутності стабільної роботи переробних підприємств виробники не можуть місяцями зберігати соняшник і сою на складах. Аграріям потрібні кошти для фінансування поточної діяльності, тому можливість прямого експорту олійних культур стає особливо важливою, зазначив експерт.

"Коли не працює переробка, соняшник чи соя не можуть чекати місяцями на складах. Тому дуже потрібен прямий експорт для отримання обігових коштів товаровиробникам", - пояснив Марчук.

У зв'язку з цим у ВАР вважають необхідним терміново скасувати експортні мита на соняшник, сою та ріпак.

Через дію мит українські виробники вже зазнали значних фінансових втрат. Зокрема, сировина закуповувалася на внутрішньому ринку за цінами, які приблизно на 10% були нижчими за ціни на зовнішніх ринках.

Це, за його оцінкою, це позбавило фермерів частини обігових коштів, необхідних для проведення посівних і збиральних кампаній.

"Невідомо, коли поновлять роботу заводи, а сировину потрібно продавати. Тому скасування мит допоможе, хоч якось отримати ціну за свій врожай", - наголосив експерт.

Окрім того, Марчук заявив, що через зупинку виробництва "Кернелу" дефіцит олії в Україні не передбачається.

Чому "Кернел" зупинив усі олійноекстракційні заводи

Нагадаємо, агрохолдинг "Кернел" повністю зупинив роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів через російські атаки на підприємства харчової промисловості. Протягом останніх днів російські дрони атакували виробничі майданчики переробних підприємств України, зокрема активи "Кернелу". Внаслідок влучань пошкоджено виробничі будівлі, обладнання та резервуари.

Крім того, компанія зупинила всі закупівлі насіння. Водночас "Кернел" продовжує відвантажувати наявні залишки продукції зі складів.

Також у Дніпрі з 13 листопада 2026 року тимчасово зупиняє закупівлю та переробку насіння соняшнику олійноекстракційний завод "Потоки".