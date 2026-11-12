Ціни на соняшник в Україні падають через атаки на переробні заводи і падіння попиту на олію

Закупівельні ціни на соняшник в Україні продовжують знижуватися. На ринок одночасно тиснуть російські атаки на переробні заводи, дорожче перевезення та скорочення попиту на соняшникову олію з боку імпортерів.

Як пише Dilo, про це повідомляє Електронна зернова біржа України.

Як атаки впливають на ціни

За даними біржі, впродовж останнього тиждня російські удари пошкодили підприємства з переробки олійних культур у Полтавській, Вінницькій, Чернігівській, Чернівецькій та Хмельницькій областях. Частину заводів зупинили для оцінки збитків і визначення термінів відновлення.

Через зупинку заводів скорочується кількість підприємств, які можуть закуповувати та переробляти соняшник. Цього тижня закупівельні ціни становлять 15 000–16 000 грн/т з ПДВ, або $290–310/т без ПДВ з доставкою на завод за олійності 48%.

Скільки соняшнику вже зібрали

Також на ринок впливає збір урожаю. Станом на 10 листопада аграрії намолотили 10,711 млн тонн соняшнику з 91,6% площ, або 4,797 млн га. Середня врожайність становила 2,23 т/га.

Через тривалі жовтневі дощі частина врожаю досі залишається в полях. Це створює ризик втрат і погіршення якості насіння.

Чому скорочується попит

Ще один фактор падіння цін — конкуренція з пальмовою олією. Через здешевлення нафти знизилися ціни на пальмову олію, тому Індія та інші імпортери збільшують її закупівлі й скорочують попит на соняшникову. Це тисне на експортні ціни та закупівельні пропозиції в Україні.

У Туреччині ціни попиту на соняшник становлять $580–600/т. Однак безмитну квоту на імпорт 50 тис. тонн з України, ймовірно, вже використали. Подальші поставки можуть обкладатися митом 10%. Крім того, доставка автотранспортом до Туреччини подорожчала до $160–180/т.

У Болгарії ціни попиту становлять 480–485 євро/т, або $535–545/т. Водночас перевезення також дорожчає в міру отримання експортерами ліцензій.

Як зазначають аналітики, в таких умовах експорт залишається одним зі способів продати соняшник за вищою ціною. Проте нестача вантажного транспорту обмежує обсяги поставок, а внутрішній попит продовжує знижуватися.

Нагадаємо, в Україні за час повномасштабного вторгнення збудували 10 нових олійних заводів. Потужності зростають, але заводи працюють лише на 68%.