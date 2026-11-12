Цены на подсолнечник в Украине падают из-за атак на перерабатывающие заводы и падения спроса на масло.

Закупочные цены на подсолнечник в Украине продолжают снижаться. На рынок одновременно давят российские атаки на перерабатывающие заводы, более дорогие перевозки и сокращение спроса на подсолнечное масло со стороны импортеров.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Электронная зерновая биржа Украины.

Как атаки влияют на цены

По данным биржи, в течение последней недели российские удары повредили предприятия по переработке масличных культур в Полтавской, Винницкой, Черниговской, Черновицкой и Хмельницкой областях. Часть заводов была приостановлена для оценки убытков и определения сроков восстановления.

Из-за остановки заводов сокращается количество предприятий, которые могут закупать и перерабатывать подсолнечник. На этой неделе закупочные цены составляют 15 000–16 000 грн/т по НДС или $290–310/т без НДС с доставкой на завод при масличности 48%.

Сколько подсолнечника уже собрали

Также на рынок влияет сбор урожая. По состоянию на 10 ноября аграрии намолотили 10,711 млн тонн подсолнечника с 91,6% площадей, или 4,797 млн га. Средняя урожайность составила 2,23 т/га.

Из-за продолжительных октябрьских дождей часть урожая до сих пор остается в полях. Это создает риск утрат и ухудшения свойства семян.

Почему сокращается спрос

Еще один фактор падения цен – конкуренция с пальмовым маслом. Из-за удешевления нефти снизились цены на пальмовое масло, поэтому Индия и другие импортеры увеличивают ее закупки и сокращают спрос на подсолнечное. Это оказывает давление на экспортные цены и предложения в Украине.

В Турции цены спроса на подсолнечник составляют $580-600/т. Однако беспошлинную квоту на импорт 50 тыс. тонн из Украины, вероятно, уже использовали. Последующие поставки могут облагаться пошлиной 10%. Кроме того, доставка автотранспортом в Турцию подорожала до $160–180/т.

В Болгарии цены спроса составляют 480-485 евро/т или $535-545/т. В то же время перевозка также дорожает по мере получения экспортерами лицензий.

Как отмечают аналитики, в таких условиях экспорт остается одним из способов продать подсолнечник по более высокой цене. Однако нехватка грузового транспорта ограничивает объемы поставок, а внутренний спрос продолжает снижаться.

Напомним, в Украине за время полномасштабного вторжения построили 10 новых масличных заводов. Мощности растут, но заводы работают всего на 68%.